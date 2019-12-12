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Netflix опублікував фінальний трейлер до серіалу "Відьмак"

Netflix опублікував фінальний трейлер до серіалу "Відьмак"

Київ • УНН

 • 14574 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Netflix показав фінальний трейлер до серіалу Відьмак, прем’єра якого запланована на 20 грудня. Про це повідомляє УНН з посиланням на YouTube-каналі Netflix.

Netflix опублікував фінальний трейлер серіалу “Відьмак” сьогодні, 12 грудня, однак вже набрав 712 тис. переглядів.

“На континенті, пронизанному злом, зходяться шляхи мисливця на монстрів, чаклунки та принцеси-втікачки. Відьмак, якого грає Генрі Кавілл, прибуває 20 грудня”, — сказано у підписі під відео.

Нагадаємо, перший трейлер до серіалу “Відьмак” Netflix показав 31 жовтня.

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