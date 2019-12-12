Netflix опублікував фінальний трейлер до серіалу "Відьмак"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Netflix показав фінальний трейлер до серіалу Відьмак, прем’єра якого запланована на 20 грудня. Про це повідомляє УНН з посиланням на YouTube-каналі Netflix.
Netflix опублікував фінальний трейлер серіалу “Відьмак” сьогодні, 12 грудня, однак вже набрав 712 тис. переглядів.
“На континенті, пронизанному злом, зходяться шляхи мисливця на монстрів, чаклунки та принцеси-втікачки. Відьмак, якого грає Генрі Кавілл, прибуває 20 грудня”, — сказано у підписі під відео.
Нагадаємо, перший трейлер до серіалу “Відьмак” Netflix показав 31 жовтня.