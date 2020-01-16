Amazon оприлюднив список акторів серіалу "Володар перснів"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Стали відомі імена 15-ти акторів, які будуть задіяні в серіалі за мотивами культової трилогії “Володар перснів”. Відповідний список опублікований на сторінці нового проекту Amazon в Twitter, передає УНН.
Серед акторів, що увійшли до списку знаходяться Роберт Арамайо, Овайн Артур, Назанін Бон’яді, Чарлі Вікерз, Том Бадж, Морфідд Кларк, Ісмаель Круз, Ема Хорват, Маркела Кавена, Деніел Вейман, Джозеф Моул, Тайро Мухафідін, Софія Номвете, Меган Річардс, Ділан Сміт.
Наразі конкретна дата реліза не повідомляється, але, як зазначається, серіал вже було подовжено на другий сезон.
Додається, що перші два епізоди зрежисує Хуан Антоніо Байона, після чого зйомки будуть припинені на 4-5 місяців. В цей час шоураннер Патрік МакКей та Джон Д. Пейн напишуть сценарій для другого сезону.
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Корпорація Amazon планує випустити п’ять сезонів серіалу із загальним бюджетом в 1 млрд. У першому сезоні буде приблизно 20 серій. Зйомки пройдуть в Новій Зеландії.
Подробиці сюжету серіалу невідомі. Дія “Володаря кілець” розгорнеться в період Другої епохи, за 3 тис. років до подій, на основі яких знята культова трилогія Пітера Джексона. Тоді у всесвіті Середзем’я з’явилась та зникла держава Нуменор, йшли постійні війни між ельфами та Сауроном, а також, було створено Кільце Всевладдя.
Раніше стали відомі творці серіалу “Володар перснів”.