Стали відомі творці серіалу "Володар перснів"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Компанія Amazon Studios назвала творців серіалу "Володар перснів" за мотивами романів Джона Толкіна. Про це повідомляє CNET, передає УНН.
Так, компанія уклала договір з Джоном Ді Пейном і Патріком Маккеєм, які виступили сценаристами четвертої частини перезапуску "Зоряного шляху".
Сценаристи повідомили про те, що неймовірно схвильовані майбутньою роботою.
"Немов Фродо, який відправляється з Шира, ми відчуваємо себе наділеними великою відповідальністю. Це початок подорожі усього життя", - заявили вони.
Нагадаємо, американський актор Харрісон Форд веде переговори про зйомки в екранізації роману Джека Лонда "Поклик пращурів". Як повідомляється, актор може зіграти головну роль у фільмі - золотошукача Джона Торнтона в період золотої лихоманки. Раніше цю роль грав Кларк Гейбл в екранізації 1935 року і Чарльтон Хестон у фільмі 1972 року.