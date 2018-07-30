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Стали відомі творці серіалу "Володар перснів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Компанія Amazon Studios назвала творців серіалу "Володар перснів" за мотивами романів Джона Толкіна. Про це повідомляє CNET, передає УНН

Так, компанія уклала договір з Джоном Ді Пейном і Патріком Маккеєм, які виступили сценаристами четвертої частини перезапуску "Зоряного шляху".

Сценаристи повідомили про те, що неймовірно схвильовані майбутньою роботою.

"Немов Фродо, який відправляється з Шира, ми відчуваємо себе наділеними великою відповідальністю. Це початок подорожі усього життя", - заявили вони.

Нагадаємо, американський актор Харрісон Форд веде переговори про зйомки в екранізації роману Джека Лонда "Поклик пращурів". Як повідомляється, актор може зіграти головну роль у фільмі - золотошукача Джона Торнтона в період золотої лихоманки. Раніше цю роль грав Кларк Гейбл в екранізації 1935 року і Чарльтон Хестон у фільмі 1972 року.

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