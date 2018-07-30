Стали известны создатели сериала "Властелин колец"

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 34637 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100580 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122715 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130348 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168299 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153051 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140852 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130421 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180659 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118324 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

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7 марта, 12:17 • 112979 просмотра
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Стали известны создатели сериала "Властелин колец"

Стали известны создатели сериала "Властелин колец"

Киев  •  УНН

 • 13217 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Компания Amazon Studios назвала создателей сериала "Властелин колец" по мотивам романов Джона Толкина. Об этом сообщает CNET, передает УНН.

Так, компания заключила договор с Джоном Ди Пейном и Патриком Маккеем, которые выступили сценаристами четвертой части перезапуска “Звездного пути”.

Сценаристы сообщили о том, что невероятно взволнованы предстоящей работой.

“Словно Фродо, который уходит из Шира, мы чувствуем себя наделенными большой ответственностью. Это начало путешествия всей жизни”, — заявили они.

Напомним, американский актер Харрисон Форд ведет переговоры о съемках в экранизации романа Джека Лонда “Зов предков”. Как сообщается, актер может сыграть главную роль в фильме — золотоискателя Джона Торнтона в период золотой лихорадки. Ранее эту роль играл Кларк Гейбл в экранизации 1935 года и Чарльтон Хестон в фильме 1972 года.

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