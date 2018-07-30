Стали известны создатели сериала "Властелин колец"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Компания Amazon Studios назвала создателей сериала "Властелин колец" по мотивам романов Джона Толкина. Об этом сообщает CNET, передает УНН.
Так, компания заключила договор с Джоном Ди Пейном и Патриком Маккеем, которые выступили сценаристами четвертой части перезапуска “Звездного пути”.
Сценаристы сообщили о том, что невероятно взволнованы предстоящей работой.
“Словно Фродо, который уходит из Шира, мы чувствуем себя наделенными большой ответственностью. Это начало путешествия всей жизни”, — заявили они.
Напомним, американский актер Харрисон Форд ведет переговоры о съемках в экранизации романа Джека Лонда “Зов предков”. Как сообщается, актер может сыграть главную роль в фильме — золотоискателя Джона Торнтона в период золотой лихорадки. Ранее эту роль играл Кларк Гейбл в экранизации 1935 года и Чарльтон Хестон в фильме 1972 года.