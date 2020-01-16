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Amazon опубликовал список актеров сериала "Властелин колец"

Киев • УНН

 • 38233 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Стали известны имена 15-ти актеров, которые будут задействованы в сериале по мотивам культовой трилогии "Властелин колец". Соответствующий список опубликован на странице нового проекта Amazon в Twitter, передает УНН.

Amazon опубликовал список актеров сериала "Властелин колец"

Среди актеров, вошедших в список находящихся Роберт Арамайо, Овайн Артур, Назанин Бониади, Чарли Викерз, Том Бадж, Морфидд Кларк, Исмаэль Круз, Эмма Хорват, Маркела Кауэн, Дэниэл Вейман, Джозеф Моул, Тайро Мухафидин, София Номвете, Меган Ричардс, Дилан Смит.

Сейчас конкретная дата релиза не сообщается, но, как говорится, сериал уже был продлен на второй сезон.

Добавляется, что первые два эпизода срежиссирует Хуан Антонио Байона, после чего съемки будут приостановлены на 4-5 месяцев. В это время шоураннер Патрик МакКей и Джон Д. Пейн напишет сценарий для второго сезона.

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Корпорация Amazon планирует выпустить пять сезонов сериала с общим бюджетом в 1 млрд. В первом сезоне будет примерно 20 серий. Съемки пройдут в Новой Зеландии.

Подробности сюжета сериала неизвестны. Действие “Властелина колец” развернется в период Второй эпохи, за 3 тыс. лет до событий, на основе которых снята культовая трилогия Питера Джексона. Тогда во вселенной Средиземья появилось и исчезло государство Нуменора, шли постоянные войны между эльфами и Сауроном, а также было создано Кольцо Всевластия.

Ранее стали известны создатели сериала “Властелин колец”.

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