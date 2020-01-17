Умер сын Джона Толкина, завершивший "Сильмариллион"

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 16305 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 34524 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 72469 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 135153 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 141566 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 203355 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 198726 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 417100 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 230645 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 522599 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
3м/с
72%
Популярные новости

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 24915 просмотра

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 17763 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 22547 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 19442 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 10308 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 169194 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 156432 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 243600 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 417100 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 522599 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 72469 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 52372 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 50616 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 57208 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 87564 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Умер сын Джона Толкина, завершивший "Сильмариллион"

Киев • УНН

 • 24489 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Кристофер Толкин, сын английского писателя и поэта Джона Толкина (1892-1973), ушел из жизни в возрасте 95 лет. Об этом в четверг сообщило Международное общество Толкина на своей странице в Twitter, передает УНН.

Умер сын Джона Толкина, завершивший "Сильмариллион"

“Сообщество Толкина выражает глубокие соболезнования Бейли, Саймону, Адаму, Рэйчел и всей семье Толкин”, — говорится в сообщении сообщества. Последние годы своей жизни писатель провел во Франции со своей женой Бейли.

Кристофер Джон Руэл Толкин — третий и младший сын британского писателя, лингвиста, поэта, филолога, профессора Оксфордского университета, автора таких приключенческих романов, как “Хоббит, или Туда и обратно” и “Властелин колец”. Их действие разворачивается в вымышленном мире под названием Арда и его части, имеющей название Средиземья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Турции осудили мужчину, который изобразил Р. Эрдогана в образе Голума из “Властелина колец”

Будучи последователем своего отца, Кристофер сумел стать самостоятельным признанным писателем. Однако прославился он в большей степени благодаря доработке произведений своего отца. После смерти Толкина-старшего сын опубликовал множество незаконченных его произведений, дополнив их родительскими заметками и неизданными рукописями. В частности, ему удалось завершить и опубликовать в 1977 году книгу “Сильмариллион” — сборник мифов и легенд Средиземья.

Christopher Tolkien has died at the age of 95 The Tolkien Society sends its deepest condolences to Baillie, Simon, Adam, Rachel and the whole Tolkien family. pic.twitter.com/X83PTx4b7x

— Tolkien Society (@TolkienSociety) January 16, 2020

Как и Джон Толкин, много лет своей карьеры Кристофер отдал работе профессором в Оксфордском университете. В 2016 году он был награжден медалью Бодл за выдающийся вклад в литературу и коммуникации, присуждаемая Бодлианской библиотекой при Оксфорде.

По информации газеты Daily Mirror, именно Кристофер Толкин написал знаменитые карты к “Властелину Колец”, которые украшали все книги автора с 1950 лет. Издание обращает внимание на то, что без его участия миллионы поклонников творчества Толкина лишились бы возможности прочитать как минимум четыре новых произведения культового автора.

Кроме упомянутого “Сильмариллиона”, это “Берен и Лютьен”, рассказывающий о любви смертного мужчины и бессмертной представительницы эльфов, которая во имя союза отказалась от вечной жизни. Книга увидела свет в 2017 году через сто лет после ее написания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Ведьмак” обогнал “Мандалорця” и стал самым популярным телесериалом в мире

История о кольце Всевластия достигла пика своей популярности после выхода на экраны фильмов, снятых по мотивам классической трилогии. Однако Кристофер Толкин остался недоволен экранизациями новозеландского режиссера Питера Джексона. В 2012 году в интервью французской газете Le Monde он раскритиковал фильмы, выразив свои сомнения по поводу того, насколько картинам удалось сохранить сущность и красоту книг. По мнению Кристофера, авторы экранизации “опустошили книгу, сделав из нее боевик для подростков от 15 до 25 лет”.

В свою очередь, Amazon вызывались снять сериал по мотивам серии книг “Властелин колец”. Так, Amazon уже огласил список актеров сериала, а ранее были названы имена создателей сериала.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

КультураНовости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,029.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,794.46