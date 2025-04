Умер сын Джона Толкина, завершивший "Сильмариллион"

“Сообщество Толкина выражает глубокие соболезнования Бейли, Саймону, Адаму, Рэйчел и всей семье Толкин”, — говорится в сообщении сообщества. Последние годы своей жизни писатель провел во Франции со своей женой Бейли.

Кристофер Джон Руэл Толкин — третий и младший сын британского писателя, лингвиста, поэта, филолога, профессора Оксфордского университета, автора таких приключенческих романов, как “Хоббит, или Туда и обратно” и “Властелин колец”. Их действие разворачивается в вымышленном мире под названием Арда и его части, имеющей название Средиземья.

Будучи последователем своего отца, Кристофер сумел стать самостоятельным признанным писателем. Однако прославился он в большей степени благодаря доработке произведений своего отца. После смерти Толкина-старшего сын опубликовал множество незаконченных его произведений, дополнив их родительскими заметками и неизданными рукописями. В частности, ему удалось завершить и опубликовать в 1977 году книгу “Сильмариллион” — сборник мифов и легенд Средиземья.

Как и Джон Толкин, много лет своей карьеры Кристофер отдал работе профессором в Оксфордском университете. В 2016 году он был награжден медалью Бодл за выдающийся вклад в литературу и коммуникации, присуждаемая Бодлианской библиотекой при Оксфорде.

По информации газеты Daily Mirror, именно Кристофер Толкин написал знаменитые карты к “Властелину Колец”, которые украшали все книги автора с 1950 лет. Издание обращает внимание на то, что без его участия миллионы поклонников творчества Толкина лишились бы возможности прочитать как минимум четыре новых произведения культового автора.

Кроме упомянутого “Сильмариллиона”, это “Берен и Лютьен”, рассказывающий о любви смертного мужчины и бессмертной представительницы эльфов, которая во имя союза отказалась от вечной жизни. Книга увидела свет в 2017 году через сто лет после ее написания.

История о кольце Всевластия достигла пика своей популярности после выхода на экраны фильмов, снятых по мотивам классической трилогии. Однако Кристофер Толкин остался недоволен экранизациями новозеландского режиссера Питера Джексона. В 2012 году в интервью французской газете Le Monde он раскритиковал фильмы, выразив свои сомнения по поводу того, насколько картинам удалось сохранить сущность и красоту книг. По мнению Кристофера, авторы экранизации “опустошили книгу, сделав из нее боевик для подростков от 15 до 25 лет”.

В свою очередь, Amazon вызывались снять сериал по мотивам серии книг “Властелин колец”. Так, Amazon уже огласил список актеров сериала, а ранее были названы имена создателей сериала.