В войне россии против Украины, перемирие не устраивает кремль: российской стороне, по словам руководителя МИДа рф лаврова, нужны "юридически обязывающие гарантии".

Об этом пишет moscowtimes, передает УНН.

россия считает, что слабое перемирие с целью заморозить войну в Украине будет бесполезным и контрпродуктивным. рф предпочитает заключить юридически обязывающее соглашение о длительном мире, которое в соответствии с заявлением министра иностранных дел рф сергея лаврова, будет "залогом безопасности как россии, так и ее соседей".

Чиновник также сказал, что подозревает, что слабое перемирие будет использовано Западом для перевооружения Украины. Также Лавров добавил:

Перемирие - это путь в никуда.

Среди прочего, представитель МИДа государства-агрессора отметил, что "Россия не выдвигает предварительных условий относительно переговоров по урегулированию в Украине, это требование выполнить имеющиеся договоренности".

Напомним,

путин заявил, что россия готова к переговорам о прекращении войны в Украине, если Украина выведет войска из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и провозгласит безъядерный и внеблоковый статус.

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