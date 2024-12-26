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«Нужны окончательные юридические договоренности": россия считает, что замораживание войны против Украины было бы бесполезным

«Нужны окончательные юридические договоренности": россия считает, что замораживание войны против Украины было бы бесполезным

Киев  •  УНН

 • 519 просмотра

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Руководитель МИДа рф заявил, что замораживание войны рф в Украине будет бесполезным и контрпродуктивным, но при этом, россия настаивает на юридически обязывающем соглашении.

В войне россии против Украины, перемирие не устраивает кремль: российской стороне, по словам руководителя МИДа рф лаврова, нужны "юридически обязывающие гарантии".

Об этом пишет moscowtimes, передает УНН.

россия считает, что слабое перемирие с целью заморозить войну в Украине будет бесполезным и контрпродуктивным. рф предпочитает заключить юридически обязывающее соглашение о длительном мире, которое в соответствии с заявлением министра иностранных дел рф сергея лаврова, будет "залогом безопасности как россии, так и ее соседей".

Чиновник также сказал, что подозревает, что слабое перемирие будет использовано Западом для перевооружения Украины. Также Лавров добавил:  

Перемирие - это путь в никуда.

Среди прочего, представитель МИДа государства-агрессора отметил, что "Россия не выдвигает предварительных условий относительно переговоров по урегулированию в Украине, это требование выполнить имеющиеся договоренности".

Напомним,

путин заявил, что россия готова к переговорам о прекращении войны в Украине, если Украина выведет войска из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и провозгласит безъядерный и внеблоковый статус.

"кремль угрожает готовностью воевать с НАТО через 10 лет": в ЦПД СНБО объяснили заявления путина и министра обороны рф16 дек. 2024, 13:23 • 15758 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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