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"кремль угрожает готовностью воевать с НАТО через 10 лет": в ЦПД СНБО объяснили заявления путина и министра обороны рф

"кремль угрожает готовностью воевать с НАТО через 10 лет": в ЦПД СНБО объяснили заявления путина и министра обороны рф

Киев  •  УНН

 • 5955 просмотра

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На коллегии минобороны рф российский диктатор владимир путин и министр обороны рф андрей белоусов выступили с очередными угрозами.

На коллегии минобороны рф российский диктатор владимир путин и министр обороны рф андрей белоусов выступили с очередными угрозами. путин в очередной раз демонстрирует, что на самом деле настроен строить отношения с другими государствами только с помощью шантажа, угроз и запугивания, заявили в Центре противодействия дезинформации СНБО в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Детали

"кремль угрожает готовностью воевать с НАТО через 10 лет. Выступления владимира путина и министра обороны андрея белоусова на коллегии минобороны рф стали очередным пропагандистским перформансом и актом запугивания мира", - указали в Центре противодействия дезинформации СНБО.

Как отметили в ЦПД СНБО, путин в очередной раз публично озвучил стандартные кремлевские нарративы о "преступлениях киевского режима" и продолжил пугать мир серийным производством "Орешника" и перевооруженными стратегическими ядерными силами. Со своей стороны, белоусов прямо заявил, что армия рф должна быть готова к войне с НАТО в течение 10 лет, указали в Центре противодействия дезинформации СНБО.

"Обвиняя весь западный мир в "русофобии", путин в очередной раз демонстрирует, что на самом деле настроен строить отношения с другими государствами только с помощью шантажа, угроз и запугивания", - пояснили в Центре противодействия дезинформации СНБО.

путин анонсировал серийное производство новых ракет "орэшник"16 дек. 2024, 11:18 • 11065 просмотров

Также, по данным росСМИ, белоусов заговорил об "обеспечении победы" как одном из направлений, где "необходимо" достижение результатов мо рф в следующем году.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
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