путин анонсировал серийное производство новых ракет "орэшник"

российский диктатор владимир путин в понедельник, 16 декабря, заявил, что серийный выпуск новых ракет "орэшник" начнется в ближайшее время. Об этом УНН сообщает со ссылкой на трансляцию выступления диктатора.

путин отметил, что в ноябре в ответ на удары по территории страны западным оружием армия рф использовала "орэшник".

В ближайшее время надо наладить серийный выпуск таких комплексов ("орэшника"-ред.) для защиты безопасности россии и наших союзников и это, безусловно, будет сделано