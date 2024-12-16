путин анонсировал серийное производство новых ракет "орэшник"
Киев • УНН
путин заявил о планах наладить серийное производство ракет «орэшник». ЦПД опроверг фейк о возможности рф производить 25 таких ракет ежемесячно, а в Генштабе подтвердили наличие лишь единиц экспериментальных образцов.
российский диктатор владимир путин в понедельник, 16 декабря, заявил, что серийный выпуск новых ракет "орэшник" начнется в ближайшее время. Об этом УНН сообщает со ссылкой на трансляцию выступления диктатора.
путин отметил, что в ноябре в ответ на удары по территории страны западным оружием армия рф использовала "орэшник".
В ближайшее время надо наладить серийный выпуск таких комплексов ("орэшника"-ред.) для защиты безопасности россии и наших союзников и это, безусловно, будет сделано
Дополнение
Центр противодействия дезинформации опроверг фейк о способности России производить по 25 ракет "орэшник" в месяц, которая распространялась в СМИ. Как указал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, информация о штамповке этой межконтинентальной баллистической ракеты является сознательным фейком.
Ранее в Генштабе заявляли, что россия имеет единицы экспериментальных ракет "орэшник" на своем вооружении, сейчас Украина ведет переговоры с США по модернизации имеющихся систем Patriot или поставки других систем ПВО в Украину, которые способны ликвидировать эти баллистические ракеты в небе над Украиной.