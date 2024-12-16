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путин анонсировал серийное производство новых ракет "орэшник"

путин анонсировал серийное производство новых ракет "орэшник"

Киев  •  УНН

 • 8045 просмотра

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путин заявил о планах наладить серийное производство ракет «орэшник». ЦПД опроверг фейк о возможности рф производить 25 таких ракет ежемесячно, а в Генштабе подтвердили наличие лишь единиц экспериментальных образцов.

российский диктатор владимир путин в понедельник, 16 декабря, заявил, что серийный выпуск новых ракет "орэшник" начнется в ближайшее время. Об этом УНН сообщает со ссылкой на трансляцию выступления диктатора. 

путин отметил, что в ноябре в ответ на удары по территории страны западным оружием армия рф использовала "орэшник". 

В ближайшее время надо наладить серийный выпуск таких комплексов ("орэшника"-ред.) для защиты безопасности россии и наших союзников и это, безусловно, будет сделано

- заявил путин.

Дополнение 

Центр противодействия дезинформации опроверг фейк о способности России производить по 25 ракет "орэшник" в месяц, которая распространялась в СМИ. Как указал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, информация о штамповке этой межконтинентальной баллистической ракеты является сознательным фейком. 

Ранее в Генштабе заявляли, что россия имеет единицы экспериментальных ракет "орэшник" на своем вооружении, сейчас Украина ведет переговоры с США по модернизации имеющихся систем Patriot или поставки других систем ПВО в Украину, которые способны ликвидировать эти баллистические ракеты в небе над Украиной. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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