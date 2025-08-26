$41.430.15
Полтавський підприємець постачав косметологічні апарати консультантці держдуми рф

Київ • УНН

 • 124 перегляди

На Полтавщині викрито підприємця та його спільників, які організували незаконні поставки медичного та косметологічного обладнання до рф. Продукція, включаючи апарати для реабілітації військовослужбовців, надходила через підконтрольні структури в інших країнах.

Полтавський підприємець постачав косметологічні апарати консультантці держдуми рф

Господарська діяльність у взаємодії з державою-агресором: викрито кілька підприємств у Полтавській області, які спеціалізувалися на виробництві і продажу медичного та косметологічного обладнання. Деталі справи передає пресслужба Офісу Генерального прокурора.

На Полтавщині повідомлено про підозру підприємцю та його спільникам, які організували незаконні поставки медично обладнання в рф.

За даними слідства, підприємець заснував та контролював кілька підприємств у Полтавській області, які спеціалізувалися на виробництві і продажу медичного та косметологічного обладнання.

Він організував схему поставок продукції до росії, попри запроваджені заборони. 

В тому числі - до підприємства, яке очолювала консультантка держдуми рф

- стверджує Офіс Генерального прокурора.
  • для обходу санкцій і маскування реальних напрямів експорту використовувалися підконтрольні структури в інших країнах;
    • формально продукція оформлювалась для європейського чи середньоазійського ринку, проте фактично поставлялась до російських комерційних структур.

      За даними слідства, через цю вже викриту схему упродовж 2022–2024 років було відправлено сім партій обладнання.

      СБУ викрила підприємство, що постачало матеріали для ядерних лабораторій рф19.01.25, 04:41 • 31925 переглядiв

      Учасники механізму здійснювали фінансові розрахунки через міжнародні банківські установи.

      Організатор схеми переховується від слідства, його оголошено у розшук.  

      - звітують правоохоронці. 

      До реалізації схеми були залучені спільники - директори і працівники підприємств. Вони забезпечували виготовлення продукції, укладення зовнішньоекономічних контрактів, оформлення митних декларацій та логістику.

      Розслідування встановило, що поставлене обладнання використовувалося на території рф в медичних програмах, у тому числі й для реабілітації військовослужбовців, які брали участь у війні проти України.

      У Литві повідомила про розкриття "особливо зухвалої" схеми обходу санкцій проти рф23.08.25, 19:35 • 11172 перегляди

      Ігор Тележніков

      Кримінал та НПНовини Світу
      Полтавська область
      Генеральний прокурор (Україна)
      Європа
      Україна