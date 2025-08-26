Полтавський підприємець постачав косметологічні апарати консультантці держдуми рф

Господарська діяльність у взаємодії з державою-агресором: викрито кілька підприємств у Полтавській області, які спеціалізувалися на виробництві і продажу медичного та косметологічного обладнання. Деталі справи передає пресслужба Офісу Генерального прокурора.

На Полтавщині повідомлено про підозру підприємцю та його спільникам, які організували незаконні поставки медично обладнання в рф.

За даними слідства, підприємець заснував та контролював кілька підприємств у Полтавській області, які спеціалізувалися на виробництві і продажу медичного та косметологічного обладнання.

Він організував схему поставок продукції до росії, попри запроваджені заборони.

В тому числі - до підприємства, яке очолювала консультантка держдуми рф

За даними слідства, через цю вже викриту схему упродовж 2022–2024 років було відправлено сім партій обладнання.

СБУ викрила підприємство, що постачало матеріали для ядерних лабораторій рф

Учасники механізму здійснювали фінансові розрахунки через міжнародні банківські установи.

Організатор схеми переховується від слідства, його оголошено у розшук.

До реалізації схеми були залучені спільники - директори і працівники підприємств. Вони забезпечували виготовлення продукції, укладення зовнішньоекономічних контрактів, оформлення митних декларацій та логістику.

Розслідування встановило, що поставлене обладнання використовувалося на території рф в медичних програмах, у тому числі й для реабілітації військовослужбовців, які брали участь у війні проти України.