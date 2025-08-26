Полтавський підприємець постачав косметологічні апарати консультантці держдуми рф
Київ • УНН
На Полтавщині викрито підприємця та його спільників, які організували незаконні поставки медичного та косметологічного обладнання до рф. Продукція, включаючи апарати для реабілітації військовослужбовців, надходила через підконтрольні структури в інших країнах.
Господарська діяльність у взаємодії з державою-агресором: викрито кілька підприємств у Полтавській області, які спеціалізувалися на виробництві і продажу медичного та косметологічного обладнання. Деталі справи передає пресслужба Офісу Генерального прокурора.
За даними слідства, підприємець заснував та контролював кілька підприємств у Полтавській області, які спеціалізувалися на виробництві і продажу медичного та косметологічного обладнання.
Він організував схему поставок продукції до росії, попри запроваджені заборони.
В тому числі - до підприємства, яке очолювала консультантка держдуми рф
- для обходу санкцій і маскування реальних напрямів експорту використовувалися підконтрольні структури в інших країнах;
- формально продукція оформлювалась для європейського чи середньоазійського ринку, проте фактично поставлялась до російських комерційних структур.
За даними слідства, через цю вже викриту схему упродовж 2022–2024 років було відправлено сім партій обладнання.
Учасники механізму здійснювали фінансові розрахунки через міжнародні банківські установи.
Організатор схеми переховується від слідства, його оголошено у розшук.
До реалізації схеми були залучені спільники - директори і працівники підприємств. Вони забезпечували виготовлення продукції, укладення зовнішньоекономічних контрактів, оформлення митних декларацій та логістику.
Розслідування встановило, що поставлене обладнання використовувалося на території рф в медичних програмах, у тому числі й для реабілітації військовослужбовців, які брали участь у війні проти України.
