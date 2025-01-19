СБУ викрила підприємство, що постачало матеріали для ядерних лабораторій рф
Київ • УНН
У Дніпропетровській області викрито схему постачання будматеріалів до російського інституту ядерних досліджень. Чотирьом особам загрожує до 12 років ув'язнення за пособництво державі-агресору.
Було викрило підприємство в Дніпропетровській області, яке сприяло будівництву лабораторій для розробки ядерної зброї на території терористичної країни. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.
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За даними розслідування, власник компанії, що займається виробництвом будівельних матеріалів, організував постачання продукції до рф навіть після початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, до агресора було відправлено велику партію профілів з нержавіючої сталі. Ця продукція була використана для оснащення службових приміщень у російському інституті ядерних досліджень, де розробляють нові зразки ракет із ядерним зарядом.
Щоб приховати маршрути постачання, товари спершу доставляли до компанії в одній із країн Близького Сходу, а звідти переправляли до російських замовників. Ключову роль у фінансовій схемі відігравала головна бухгалтерка українського підприємства, яка вела облік як вітчизняної компанії, так і її закордонного партнера.
Під час обшуків на об’єктах компанії та в помешканнях фігурантів правоохоронці вилучили мобільні пристрої, комп’ютерну техніку та документацію, яка підтверджує злочинну діяльність на користь держави-агресора.
На цей момент чотирьом учасникам схеми, включаючи власника підприємства, повідомлено про підозру за статтею щодо пособництва державі-агресору. Слідчі ініціюють обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Максимальне покарання за цей злочин передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
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