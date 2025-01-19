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СБУ викрила підприємство, що постачало матеріали для ядерних лабораторій рф

СБУ викрила підприємство, що постачало матеріали для ядерних лабораторій рф

Київ • УНН

 • 31898 перегляди

У Дніпропетровській області викрито схему постачання будматеріалів до російського інституту ядерних досліджень. Чотирьом особам загрожує до 12 років ув'язнення за пособництво державі-агресору.

Було викрило підприємство в Дніпропетровській області, яке сприяло будівництву лабораторій для розробки ядерної зброї на території терористичної країни. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.

Деталі

За даними розслідування, власник компанії, що займається виробництвом будівельних матеріалів, організував постачання продукції до рф навіть після початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, до агресора було відправлено велику партію профілів з нержавіючої сталі. Ця продукція була використана для оснащення службових приміщень у російському інституті ядерних досліджень, де розробляють нові зразки ракет із ядерним зарядом.

Щоб приховати маршрути постачання, товари спершу доставляли до компанії в одній із країн Близького Сходу, а звідти переправляли до російських замовників. Ключову роль у фінансовій схемі відігравала головна бухгалтерка українського підприємства, яка вела облік як вітчизняної компанії, так і її закордонного партнера.

Під час обшуків на об’єктах компанії та в помешканнях фігурантів правоохоронці вилучили мобільні пристрої, комп’ютерну техніку та документацію, яка підтверджує злочинну діяльність на користь держави-агресора.

На цей момент чотирьом учасникам схеми, включаючи власника підприємства, повідомлено про підозру за статтею щодо пособництва державі-агресору. Слідчі ініціюють обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Максимальне покарання за цей злочин передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ викрила головну бухгалтерку "Укрзалізниці", яка передавала секретні дані ФСБ18.01.25, 00:19 • 87227 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаКримінал та НП
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sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України

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