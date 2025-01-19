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СБУ разоблачила предприятие, поставлявшее материалы для ядерных лабораторий рф

СБУ разоблачила предприятие, поставлявшее материалы для ядерных лабораторий рф

Киев  •  УНН

 • 4815 просмотра

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В Днепропетровской области разоблачена схема поставки стройматериалов в российский институт ядерных исследований. Четырем лицам грозит до 12 лет заключения за пособничество государству-агрессору.

Было разоблачило предприятие в Днепропетровской области, которое способствовало строительству лабораторий для разработки ядерного оружия на территории террористической страны. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

По данным расследования, владелец компании, занимающейся производством строительных материалов, организовал поставки продукции в РФ даже после начала полномасштабного вторжения. В частности, к агрессору была отправлена крупная партия профилей из нержавеющей стали. Эта продукция была использована для оснащения служебных помещений в российском институте ядерных исследований, где разрабатываются новые образцы ракет с ядерным зарядом.

Чтобы скрыть маршруты поставки, товары сначала доставляли в компанию в одной из стран Ближнего Востока, а оттуда переправляли к российским заказчикам. Ключевую роль в финансовой схеме играла главный бухгалтер украинского предприятия, которая вела учет как отечественной компании, так и ее зарубежного партнера.

Во время обысков на объектах компании и в помещениях фигурантов правоохранители изъяли мобильные устройства, компьютерную технику и документацию, подтверждающую преступную деятельность в пользу государства-агрессора.

На данный момент четырем участникам схемы, включая владельца предприятия, сообщено о подозрении по статье о пособничестве государству-агрессору. Следователи инициируют избрание им меры пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание за это преступление предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

СБУ разоблачила главного бухгалтера "Укрзализныци", которая передавала секретные данные фсб18.01.25, 00:19 • 76960 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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