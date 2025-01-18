СБУ разоблачила главного бухгалтера "Укрзализныци", которая передавала секретные данные фсб

СБУ задержала чиновницу одного из филиалов АО "Укрзализныця" в Полтавской области по подозрению в передаче секретной информации о военных перевозках в фсб. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Женщина, занимая должность главного бухгалтера, использовала служебные полномочия для сбора данных о движении эшелонов ВСУ, в частности с бронетехникой, артиллерией и боеприпасами.

Расследование установило, что агент передавала полученные сведения через своего мужа, который является боевиком российских оккупационных сил и участвует в боевых действиях на востоке Украины. В дальнейшем женщина перешла на прямую связь с представителем фсб.

Подозреваемая получала разведывательную информацию, в частности через служебную документацию и коллег, которые ничего не подозревали. Ее деятельность представляла серьезную угрозу для безопасности военных перевозок в регионе.

Контрразведчики задержали женщину в ее доме в Полтаве, а также приняли меры для устранения рисков на маршрутах оборонительных эшелонов.

Установлено, что фигурантка ранее проживала во временно оккупированной Горловке, а после начала войны переехала на подконтрольную Украине территорию. Весной 2024 года она попала в поле зрения фсб из-за своего мужа.

Сейчас ей объявлено подозрение по статьям о государственной измене и оправдании российской агрессии. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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