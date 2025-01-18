СБУ викрила головну бухгалтерку "Укрзалізниці", яка передавала секретні дані ФСБ

СБУ затримала посадовицю однієї з філій АТ "Укрзалізниця" у Полтавській області за підозрою в передачі секретної інформації про військові перевезення до фсб. Про це повідомляє Служба безпека України, передає УНН.

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Жінка, обіймаючи посаду головної бухгалтерки, використовувала службові повноваження для збору даних про рух ешелонів ЗСУ, зокрема з бронетехнікою, артилерією та боєприпасами.

Розслідування встановило, що агентка передавала отримані відомості через свого чоловіка, який є бойовиком російських окупаційних сил і бере участь у бойових діях на сході України. Надалі жінка перейшла на прямий зв’язок із представником фсб.

Підозрювана отримувала розвідувальну інформацію, зокрема через службову документацію та колег, які нічого не підозрювали. Її діяльність становила серйозну загрозу для безпеки військових перевезень у регіоні.

Контррозвідники затримали жінку в її помешканні у Полтаві, а також вжили заходів для усунення ризиків на маршрутах оборонних ешелонів.

Встановлено, що фігурантка раніше проживала в тимчасово окупованій Горлівці, а після початку війни переїхала на підконтрольну Україні територію. Весною 2024 року вона потрапила в поле зору фсб через свого чоловіка.

Наразі їй оголошено підозру за статтями щодо державної зради та виправдання російської агресії. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Їй загрожує довічне ув’язнення із конфіскацією майна.

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