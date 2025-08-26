Полтавский предприниматель поставлял косметологические аппараты консультантке госдумы рф
Киев • УНН
На Полтавщине разоблачены предприниматель и его сообщники, которые организовали незаконные поставки медицинского и косметологического оборудования в рф. Продукция, включая аппараты для реабилитации военнослужащих, поступала через подконтрольные структуры в других странах.
Хозяйственная деятельность во взаимодействии с государством-агрессором: разоблачено несколько предприятий в Полтавской области, которые специализировались на производстве и продаже медицинского и косметологического оборудования. Детали дела передает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.
По данным следствия, предприниматель основал и контролировал несколько предприятий в Полтавской области, которые специализировались на производстве и продаже медицинского и косметологического оборудования.
Он организовал схему поставок продукции в Россию, несмотря на введенные запреты.
В том числе - к предприятию, которое возглавляла консультантка госдумы РФ
- для обхода санкций и маскировки реальных направлений экспорта использовались подконтрольные структуры в других странах;
- формально продукция оформлялась для европейского или среднеазиатского рынка, однако фактически поставлялась российским коммерческим структурам.
По данным следствия, через эту уже разоблаченную схему в течение 2022–2024 годов было отправлено семь партий оборудования.
Участники механизма осуществляли финансовые расчеты через международные банковские учреждения.
Организатор схемы скрывается от следствия, он объявлен в розыск.
К реализации схемы были привлечены сообщники - директора и работники предприятий. Они обеспечивали изготовление продукции, заключение внешнеэкономических контрактов, оформление таможенных деклараций и логистику.
Расследование установило, что поставленное оборудование использовалось на территории РФ в медицинских программах, в том числе и для реабилитации военнослужащих, участвовавших в войне против Украины.
