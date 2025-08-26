Полтавский предприниматель поставлял косметологические аппараты консультантке госдумы рф

Хозяйственная деятельность во взаимодействии с государством-агрессором: разоблачено несколько предприятий в Полтавской области, которые специализировались на производстве и продаже медицинского и косметологического оборудования. Детали дела передает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

На Полтавщине сообщено о подозрении предпринимателю и его сообщникам, которые организовали незаконные поставки медицинского оборудования в РФ.

По данным следствия, предприниматель основал и контролировал несколько предприятий в Полтавской области, которые специализировались на производстве и продаже медицинского и косметологического оборудования.

Он организовал схему поставок продукции в Россию, несмотря на введенные запреты.

В том числе - к предприятию, которое возглавляла консультантка госдумы РФ

По данным следствия, через эту уже разоблаченную схему в течение 2022–2024 годов было отправлено семь партий оборудования.

Участники механизма осуществляли финансовые расчеты через международные банковские учреждения.

Организатор схемы скрывается от следствия, он объявлен в розыск.

К реализации схемы были привлечены сообщники - директора и работники предприятий. Они обеспечивали изготовление продукции, заключение внешнеэкономических контрактов, оформление таможенных деклараций и логистику.

Расследование установило, что поставленное оборудование использовалось на территории РФ в медицинских программах, в том числе и для реабилитации военнослужащих, участвовавших в войне против Украины.