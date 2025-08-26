$41.430.15
Полтавский предприниматель поставлял косметологические аппараты консультантке госдумы рф

Киев • УНН

 • 734 просмотра

На Полтавщине разоблачены предприниматель и его сообщники, которые организовали незаконные поставки медицинского и косметологического оборудования в рф. Продукция, включая аппараты для реабилитации военнослужащих, поступала через подконтрольные структуры в других странах.

Полтавский предприниматель поставлял косметологические аппараты консультантке госдумы рф

Хозяйственная деятельность во взаимодействии с государством-агрессором: разоблачено несколько предприятий в Полтавской области, которые специализировались на производстве и продаже медицинского и косметологического оборудования. Детали дела передает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

На Полтавщине сообщено о подозрении предпринимателю и его сообщникам, которые организовали незаконные поставки медицинского оборудования в РФ.

По данным следствия, предприниматель основал и контролировал несколько предприятий в Полтавской области, которые специализировались на производстве и продаже медицинского и косметологического оборудования.

Он организовал схему поставок продукции в Россию, несмотря на введенные запреты.

В том числе - к предприятию, которое возглавляла консультантка госдумы РФ

- утверждает Офис Генерального прокурора.
  • для обхода санкций и маскировки реальных направлений экспорта использовались подконтрольные структуры в других странах;
    • формально продукция оформлялась для европейского или среднеазиатского рынка, однако фактически поставлялась российским коммерческим структурам.

      По данным следствия, через эту уже разоблаченную схему в течение 2022–2024 годов было отправлено семь партий оборудования.

      СБУ разоблачила предприятие, поставлявшее материалы для ядерных лабораторий рф19.01.25, 04:41 • 31927 просмотров

      Участники механизма осуществляли финансовые расчеты через международные банковские учреждения.

      Организатор схемы скрывается от следствия, он объявлен в розыск.

      - отчитываются правоохранители.

      К реализации схемы были привлечены сообщники - директора и работники предприятий. Они обеспечивали изготовление продукции, заключение внешнеэкономических контрактов, оформление таможенных деклараций и логистику.

      Расследование установило, что поставленное оборудование использовалось на территории РФ в медицинских программах, в том числе и для реабилитации военнослужащих, участвовавших в войне против Украины.

      В Литве сообщили о раскрытии "особо дерзкой" схемы обхода санкций против рф23.08.25, 19:35 • 11176 просмотров

      Игорь Тележников

      Криминал и ЧПНовости Мира
      Полтавская область
      Генеральный прокурор Украины
      Европа
      Украина