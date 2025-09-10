Польські інвестори продовжують бізнес в Україні попри російські атаки - МЗС Польщі
Київ • УНН
Польські інвестори, зокрема деревообробна компанія Barlinek, продовжують роботу в Україні, незважаючи на значні збитки від російських ударів. Завод Barlinek у Вінниці був атакований російськими дронами у липні, що призвело до поранень та руйнувань.
Польські інвестори хочуть продовжувати бізнес в Україні попри збитки від ударів рф. Про це повідомила заступниця держсекретаря МЗС Польщі Генрика Мосціцька-Дендис у соцмережі X, передає УНН.
Російські дрони вдарили у липні ц.р. у фабрику Групи Barlinek (деревообробна компанія – ІФ-У) у Вінниці. Директор підприємства запевнив мене сьогодні, що попри збитки Barlinek хоче продовжувати свою присутність в Україні. Польські інвестори активно підтримують розвиток України і будують економічне партнерство PL-UA
Нагадаємо, 16 липня російські безпілотники атакували завод Barlinek Group у Вінниці, спричинивши поранення, зокрема двох осіб з важкими опіками. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував інцидент, зазначивши, що атака була навмисною.
МЗС Польщі через цей удар викликало представника російського посольства. Підприємство займається цивільним виробництвом і є частиною польського бізнесу.
