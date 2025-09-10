$41.250.03
19:32 • 15263 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 24100 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 27985 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 18812 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 46156 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 75280 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 61349 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 37219 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 30722 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 29814 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
Публікації
Ексклюзиви
Польські інвестори продовжують бізнес в Україні попри російські атаки - МЗС Польщі

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Польські інвестори, зокрема деревообробна компанія Barlinek, продовжують роботу в Україні, незважаючи на значні збитки від російських ударів. Завод Barlinek у Вінниці був атакований російськими дронами у липні, що призвело до поранень та руйнувань.

Польські інвестори продовжують бізнес в Україні попри російські атаки - МЗС Польщі

Польські інвестори хочуть продовжувати бізнес в Україні попри збитки від ударів рф. Про це повідомила заступниця держсекретаря МЗС Польщі Генрика Мосціцька-Дендис у соцмережі X, передає УНН.

Російські дрони вдарили у липні ц.р. у фабрику Групи Barlinek (деревообробна компанія – ІФ-У) у Вінниці. Директор підприємства запевнив мене сьогодні, що попри збитки Barlinek хоче продовжувати свою присутність в Україні. Польські інвестори активно підтримують розвиток України і будують економічне партнерство PL-UA

- написала Мосціцька-Дендис.

Нагадаємо, 16 липня російські безпілотники атакували завод Barlinek Group у Вінниці, спричинивши поранення, зокрема двох осіб з важкими опіками. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував інцидент, зазначивши, що атака була навмисною.  

МЗС Польщі через цей удар викликало представника російського посольства. Підприємство займається цивільним виробництвом і є частиною польського бізнесу.

російські дрони залетіли у Польщу: місцевий аеропорт закритий через "незаплановану військову активність"10.09.25, 00:51 • 5280 переглядiв

Віта Зеленецька

ЕкономікаНовини Світу
Україна
Вінниця
Польща