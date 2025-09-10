Польские инвесторы продолжают бизнес в Украине, несмотря на российские атаки - МИД Польши
Киев • УНН
Польские инвесторы, в частности деревообрабатывающая компания Barlinek, продолжают работу в Украине, несмотря на значительные убытки от российских ударов. Завод Barlinek в Виннице был атакован российскими дронами в июле, что привело к ранениям и разрушениям.
Польские инвесторы хотят продолжать бизнес в Украине, несмотря на убытки от ударов РФ. Об этом сообщила заместитель госсекретаря МИД Польши Генрика Мосцицкая-Дендыс в соцсети X, передает УНН.
Российские дроны ударили в июле с.г. по фабрике Группы Barlinek (деревообрабатывающая компания – ИФ-У) в Виннице. Директор предприятия заверил меня сегодня, что несмотря на убытки Barlinek хочет продолжать свое присутствие в Украине. Польские инвесторы активно поддерживают развитие Украины и строят экономическое партнерство PL-UA
Напомним, 16 июля российские беспилотники атаковали завод Barlinek Group в Виннице, причинив ранения, в том числе двум лицам с тяжелыми ожогами. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал инцидент, отметив, что атака была преднамеренной.
МИД Польши из-за этого удара вызвало представителя российского посольства. Предприятие занимается гражданским производством и является частью польского бизнеса.
