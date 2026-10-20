Польща втретє за добу підняла винищувачі через атаки рф по Україні
Київ • УНН
Польща 19 жовтня тричі піднімала винищувачі через російські удари по західних регіонах України. Ці дії мали превентивний характер та були спрямовані на забезпечення безпеки і захист польського повітряного простору.
Польща 19 жовтня піднімала авіацію через атаки росії на західні регіони України. Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі, інформує УНН.
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Зазначається, що за добу винищувачі піднімали тричі з тієї ж причини.
Увага. У зв'язку з завданням російською федерацією ударів по об'єктах на заході України із застосуванням засобів повітряного нападу, у повітряному просторі Польщі наразі діють військові літальні апарати
Там вказали, що ці дії мають превентивний характер та спрямовані на забезпечення безпеки і захист польського повітряного простору, особливо в районах, що прилягають до регіонів, що знаходяться під загрозою.
"Оперативне командування Збройних Сил контролює поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в стані готовності до реагування", - додали польські військові.
Нагадаємо
Польща у ніч 10 жовтня оголошувала тривогу у Люблінському та Підкарпатському воєводствах через ракетний обстріл Росією території України, у повітря піднімалася польська військова авіація.
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