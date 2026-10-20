Польща втретє за добу підняла винищувачі через атаки рф по Україні

Польща 19 жовтня піднімала авіацію через атаки росії на західні регіони України. Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі, інформує УНН.

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Зазначається, що за добу винищувачі піднімали тричі з тієї ж причини.

Увага. У зв'язку з завданням російською федерацією ударів по об'єктах на заході України із застосуванням засобів повітряного нападу, у повітряному просторі Польщі наразі діють військові літальні апарати - йдеться у повідомленні командування.

Там вказали, що ці дії мають превентивний характер та спрямовані на забезпечення безпеки і захист польського повітряного простору, особливо в районах, що прилягають до регіонів, що знаходяться під загрозою.

"Оперативне командування Збройних Сил контролює поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в стані готовності до реагування", - додали польські військові.

Нагадаємо

Польща у ніч 10 жовтня оголошувала тривогу у Люблінському та Підкарпатському воєводствах через ракетний обстріл Росією території України, у повітря піднімалася польська військова авіація.

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