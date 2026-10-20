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The Guardian
The Washington Post

Польща втретє за добу підняла винищувачі через атаки рф по Україні

Київ • УНН

 • 2170 перегляди

Польща 19 жовтня тричі піднімала винищувачі через російські удари по західних регіонах України. Ці дії мали превентивний характер та були спрямовані на забезпечення безпеки і захист польського повітряного простору.

Польща втретє за добу підняла винищувачі через атаки рф по Україні

Польща 19 жовтня піднімала авіацію через атаки росії на західні регіони України. Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що за добу винищувачі піднімали тричі з тієї ж причини.

Увага. У зв'язку з завданням російською федерацією ударів по об'єктах на заході України із застосуванням засобів повітряного нападу, у повітряному просторі Польщі наразі діють військові літальні апарати

- йдеться у повідомленні командування.

Там вказали, що ці дії мають превентивний характер та спрямовані на забезпечення безпеки і захист польського повітряного простору, особливо в районах, що прилягають до регіонів, що знаходяться під загрозою.

"Оперативне командування Збройних Сил контролює поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в стані готовності до реагування", - додали польські військові.

Нагадаємо

Польща у ніч 10 жовтня оголошувала тривогу у Люблінському та Підкарпатському воєводствах через ракетний обстріл Росією території України, у повітря піднімалася польська військова авіація.

Невідомий об’єкт міг порушити повітряний простір Польщі - військові відправили пошукову18.10.26, 10:34 • 17889 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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