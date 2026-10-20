Польша в третий раз за сутки подняла истребители из-за атак рф на Украину
Киев • УНН
Польша 19 октября трижды поднимала истребители из-за российских ударов по западным регионам Украины. Эти действия носили превентивный характер и были направлены на обеспечение безопасности и защиту польского воздушного пространства.
Польша 19 октября поднимала авиацию из-за атак России на западные регионы Украины. Об этом сообщает Оперативное командование Вооружённых сил Польши, информирует УНН.
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Отмечается, что за сутки истребители трижды поднимались по той же причине.
Внимание. В связи с нанесением Российской Федерацией ударов по объектам на западе Украины с применением средств воздушного нападения в воздушном пространстве Польши в настоящее время действуют военные летательные аппараты
Там указали, что эти действия имеют превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту польского воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к регионам, находящимся под угрозой.
"Оперативное командование Вооружённых сил контролирует текущую ситуацию, а подчинённые силы и средства остаются в состоянии готовности к реагированию", - добавили польские военные.
Напомним
Польша в ночь на 10 октября объявляла тревогу в Люблинском и Подкарпатском воеводствах из-за ракетного обстрела Россией территории Украины, в воздух поднималась польская военная авиация.
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