Польша в третий раз за сутки подняла истребители из-за атак рф на Украину

Польша 19 октября поднимала авиацию из-за атак России на западные регионы Украины. Об этом сообщает Оперативное командование Вооружённых сил Польши, информирует УНН.

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Отмечается, что за сутки истребители трижды поднимались по той же причине.

Внимание. В связи с нанесением Российской Федерацией ударов по объектам на западе Украины с применением средств воздушного нападения в воздушном пространстве Польши в настоящее время действуют военные летательные аппараты - говорится в сообщении командования.

Там указали, что эти действия имеют превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту польского воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к регионам, находящимся под угрозой.

"Оперативное командование Вооружённых сил контролирует текущую ситуацию, а подчинённые силы и средства остаются в состоянии готовности к реагированию", - добавили польские военные.

Напомним

Польша в ночь на 10 октября объявляла тревогу в Люблинском и Подкарпатском воеводствах из-за ракетного обстрела Россией территории Украины, в воздух поднималась польская военная авиация.

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