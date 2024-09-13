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Польща підтримує надання Україні дозволу на удари по території Росії західними ракетами

Польща підтримує надання Україні дозволу на удари по території Росії західними ракетами

Київ • УНН

 • 115087 перегляди

Польща закликала дозволити Україні використовувати західні ракети для ударів по території Росії. Держсекретар США Блінкен обговорив це питання у Варшаві, але не уточнив позицію Вашингтона.

У четвер Польща приєдналася до закликів дозволити Україні використовувати західні ракети для ударів по території Росії, приймаючи у Варшаві державного секретаря США Ентоні Блінкена. Київ вже давно наполягає на тому, щоб адміністрація Байдена та інші західні уряди схвалили використання далекобійних ударів, що, за словами української сторони, допоможе протистояти безперервним повітряним атакам Росії. Про це пише Reuters, передає УНН. 

Деталі

"Ми маємо продовжувати постачати Україні сучасні системи протиповітряної оборони... і зняти обмеження на використання далекобійної зброї", — заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на спільній пресконференції з Блінкеном.

Блінкен, завершуючи свій візит до Європи, зазначив, що провів обширні обговорення з українськими посадовцями у Києві про те, як вони бачать розвиток війни та які потреби мають, але відмовився уточнити, чи готовий Вашингтон схвалити такі удари.

"Те, що ми дізналися від наших українських партнерів, стане основою для обговорень з іншими союзниками та партнерами в найближчі дні та тижні, коли ми працюватимемо та розмірковуватимемо над наступними місяцями", — сказав Блінкен. Він також зазначив, що було доречно розпочати такі обговорення саме в Польщі, підкресливши її рішучу підтримку України.

Росія попередила, що будь-яке рішення дозволити Україні наносити удари по її території за допомогою західних ракет може загострити, як вона називає, пряму участь США та Європи у війні та викликати відповідь Москви.

Вторгнення Росії в Україну зробило оборону пріоритетом для східних членів НАТО, і Польща прагне зміцнити кордони з Білоруссю та Росією. Відносини між Польщею та Росією різко погіршилися після того, як Москва відправила десятки тисяч військових в Україну 24 лютого 2022 року. У відповідь Варшава збільшила видатки на оборону, очікуючи рекордних витрат у 2025 році — 186,6 мільярда злотих (47,95 мільярда доларів США).

Блінкен високо оцінив це збільшення, назвавши його "золотим стандартом" для членів НАТО. Під час свого візиту він зустрівся з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, президентом Анджеєм Дудою, а також міністром закордонних справ Радославом Сікорським.

Польща готова допомогти відбудувати Львів після ракетного удару рф - Туск 04.09.24, 15:07 • 26765 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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