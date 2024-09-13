Польша поддерживает предоставление Украине разрешения на удары по территории России западными ракетами

В четверг Польша присоединилась к призывам разрешить Украине использовать западные ракеты для ударов по территории России, принимая в Варшаве государственного секретаря США Энтони Блинкена. Киев уже давно настаивает на том, чтобы администрация Байдена и другие западные правительства одобрили использование дальнобойных ударов, что, по словам украинской стороны, поможет противостоять непрекращающимся воздушным атакам России. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

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«Мы должны продолжать поставлять Украине современные системы противовоздушной обороны... и снять ограничения на использование дальнобойного оружия», - заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на совместной пресс-конференции с Блинкеном.

Блинкен, завершая свой визит в Европу, отметил, что провел обширные обсуждения с украинскими чиновниками в Киеве о том, как они видят развитие войны и какие потребности имеют, но отказался уточнить, готов ли Вашингтон одобрить такие удары.

«То, что мы узнали от наших украинских партнеров, станет основой для обсуждений с другими союзниками и партнерами в ближайшие дни и недели, когда мы будем работать и размышлять над следующими месяцами», - сказал Блинкен. Он также отметил, что было уместно начать такие обсуждения именно в Польше, подчеркнув ее решительную поддержку Украины.

Россия предупредила, что любое решение позволить Украине наносить удары по ее территории с помощью западных ракет может обострить, как она называет, прямое участие США и Европы в войне и вызвать ответ Москвы.

Вторжение России в Украину сделало оборону приоритетом для восточных членов НАТО, и Польша стремится укрепить границы с Беларусью и Россией. Отношения между Польшей и Россией резко ухудшились после того, как Москва отправила десятки тысяч военных в Украину 24 февраля 2022 года. В ответ Варшава увеличила расходы на оборону, ожидая рекордных расходов в 2025 году - 186,6 миллиарда злотых (47,95 миллиарда долларов США).

Блинкен высоко оценил это увеличение, назвав его «золотым стандартом» для членов НАТО. Во время своего визита он встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском, президентом Анджеем Дудой, а также министром иностранных дел Радославом Сикорским.

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