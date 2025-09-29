$41.490.00
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтня
Ексклюзив
28 вересня, 08:33
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33
П'ять довгоочікуваних кінопрем'єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитись
Ексклюзив
26 вересня, 14:01
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто зараз
Половина зі 136 боїв на фронті - на двох напрямках: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 1682 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 136 бойових зіткнень за минулу добу, з яких 53 на Покровському та 21 на Новопавлівському напрямках. Противник завдав 1 ракетний та 81 авіаційний удар, застосувавши 50 ракет та 156 керованих авіабомб.

Половина зі 136 боїв на фронті - на двох напрямках: карта від Генштабу

Понад половина зі 136 боїв на фронті минулої доби припала на Покровський та Новопавлівський напрямки, повідомили у ранковому зведенні 29 вересня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 136 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав одного ракетного та 81 авіаційний удар, застосував 50 ракет та скинув 156 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4682 обстріли, зокрема 124 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6432 дрони-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один пункт управління БпЛА та ще п’ять інших важливих об’єктів ворога", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім боєзіткнень. Противник завдав 10 авіаційних ударів, скинувши при цьому 19 керованих авіаційних бомб, здійснив 179 обстрілів, зокрема вісім - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Амбарного та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника поблизу Куп’янська та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував п’ять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Торське, Дерилове, Шандриголове та в напрямку населеного пункту Ставки.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили вісім наступальних дій загарбників у районах Федорівки, Григорівки, Серебрянки та у бік Ямполя й Дронівки.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано два боєзіткнення - окупанти намагалися просуватися у бік Предтечиного та Міньківки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак у районах Щербинівки, Степанівки, Плещіївки, Полтавки, Олександро-Калинового, Іванопілля та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Никанорівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новоекономічне, Горіхове, Філія та в напрямку Мирнограду, Родинського, Балагану.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 21 атаку поблизу населених пунктів Тернове, Піддубне, Маліївка, Новогригорівка, Новомиколаївка, Вербове та в напрямку населеного пункту Андріївка-Клевцове.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили дві ворожі спроби просунутися вперед поблизу населеного пункту Полтавка.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку противник двічі атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту - успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Армія рф втратила 1080 військових та 53 артилерійські системи за добу - Генштаб29.09.25, 07:47

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Вовчанськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Мирноград
Куп'янськ