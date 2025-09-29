$41.490.00
Половина из 136 боев на фронте - на двух направлениях: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 1528 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 136 боевых столкновениях за минувшие сутки, из которых 53 на Покровском и 21 на Новопавловском направлениях. Противник нанес 1 ракетный и 81 авиационный удар, применив 50 ракет и 156 управляемых авиабомб.

Более половины из 136 боев на фронте за прошедшие сутки пришлось на Покровское и Новопавловское направления, сообщили в утренней сводке 29 сентября в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 136 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес один ракетный и 81 авиационный удар, применил 50 ракет и сбросил 156 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4682 обстрела, в том числе 124 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6432 дрона-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления БпЛА и еще пять других важных объектов врага", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло семь боестолкновений. Противник нанес 10 авиационных ударов, сбросив при этом 19 управляемых авиационных бомб, совершил 179 обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Амбарного и Каменки.

На Купянском направлении вчера произошло три боестолкновения. Наши защитники остановили штурмовые действия противника вблизи Купянска и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал пять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Торское, Дерилово, Шандриголово и в направлении населенного пункта Ставки.

На Сиверском направлении Силы обороны остановили восемь наступательных действий захватчиков в районах Федоровки, Григоровки, Серебрянки и в сторону Ямполя и Дроновки.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано два боестолкновения - оккупанты пытались продвигаться в сторону Предтечино и Миньковки.

На Торецком направлении враг совершил 12 атак в районах Щербиновки, Степановки, Плещеевки, Полтавки, Александро-Калинового, Иванополья и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Красный Лиман, Никаноровка, Лысовка, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоекономическое, Орехово, Филиа и в направлении Мирнограда, Родинского, Балагана.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 21 атаку вблизи населенных пунктов Терновое, Поддубное, Малеевка, Новогригоровка, Новониколаевка, Вербовое и в направлении населенного пункта Андреевка-Клевцово.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили две вражеские попытки продвинуться вперед вблизи населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста - успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Армия РФ потеряла 1080 военных и 53 артиллерийские системы за сутки - Генштаб

Юлия Шрамко

Война в Украине
Волчанск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Мирноград
Купянск