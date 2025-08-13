$41.430.02
Ексклюзив
14:07 • 10020 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13:29 • 14749 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
12:02 • 32563 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
10:06 • 40048 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 74241 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 39186 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 67436 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:29 • 28995 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 72351 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
13 серпня, 06:01 • 35417 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
Половина боїв сьогодні зосередилася на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 2102 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 49 атак ворога на позиції Сил оборони станом на 16 годину 13 серпня, при цьому більшість боїв відбулася на Покровському напрямку. Українські військові відбили численні штурми та атаки на різних напрямках, продовжуючи стримувати наступ окупантів.

Половина боїв сьогодні зосередилася на Покровському напрямку - Генштаб

Понад половина боїв на фронті сьогодні припала на один напрямок - Покровський, повідомили у зведенні на 16 годину 13 серпня у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

На даний час ворог 49 разів атакував позиції Сил оборони

- повідомили у Генштабі.

Від російських артилерійських обстрілів, як вказано, постраждали прикордонні райони нашої країни, зокрема населені пункти Біла Береза, Бачівськ, Мар’їне, Ромашкове, Велика Писарівка, Тур’я, Руденка, Новодмитрівка, Товстодубове, Сумської області; Тимофіївка Харківської області; авіаударів керованими бомбами зазнали Бояро-Лежачі та Біловоди Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник тричі намагався проводити наступальні дії, на даний час одне боєзіткнення триває. Ворожа авіація завдала трьох авіаударів, загалом скинувши п’ять керованих бомб, також ворог здійснив 164 обстріли, зокрема сім – з реактивних систем залпового вогню. Наші підрозділи проводять активні дії щодо зриву планів окупанта, мають певні успіхи на окремих ділянках.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили штурм ворога поблизу Вовчанська.

Противник з початку доби один раз атакував на Куп’янському напрямку в районі Голубівки.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили чотири атаки у районах населених пунктів Нововодяне, Карпівка, Рідкодуб та Торське. Ще одна атака триває до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили одну ворожу атаку, ще один бій наразі триває. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Григорівки та Новоселівки.

На Торецькому напрямку російські окупанти намагались йти вперед на позиції наших захисників в районах Щербинівки, Яблунівки та Русиного Яру. Українські підрозділи відбили чотири атаки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 27 атак у бік позицій наших захисників у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Новоукраїнка та Дачне. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 23 атаки, бої тривають.

На Новопавлівському напрямку загарбники тричі йшли в наступ на позиції українських військ поблизу населених пунктів Маліївка та Шевченко. Населений пункт Покровське постраждав від удару російської авіабомби.

На Оріхівському напрямку авіація загарбника завдала ударів некерованими авіаракетами та бомбами по Новоандріївці та Приморському.

На Придніпровському напрямку на даний час українські захисники відбили дві штурмові дії окупантів, ще один бій триває.

На Краматорському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках на даний час бойових зіткнень не зафіксовано.

За добу росія втратила близько 900 військових, 8 ББМ і засоби ППО13.08.25, 08:04 • 2568 переглядiв

Юлія Шрамко

