Половина боев сегодня сосредоточилась на Покровском направлении - Генштаб

Более половины боев на фронте сегодня пришлись на одно направление - Покровское, сообщили в сводке на 16 часов 13 августа в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

В настоящее время враг 49 раз атаковал позиции Сил обороны - сообщили в Генштабе.

От российских артиллерийских обстрелов, как указано, пострадали приграничные районы нашей страны, в частности населенные пункты Белая Береза, Бачевск, Марьино, Ромашково, Великая Писаревка, Турья, Руденка, Новодмитровка, Толстодубово, Сумской области; Тимофеевка Харьковской области; авиаударам управляемыми бомбами подверглись Бояро-Лежачи и Беловоды Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник трижды пытался проводить наступательные действия, в настоящее время одно боестолкновение продолжается. Вражеская авиация нанесла три авиаудара, в общей сложности сбросив пять управляемых бомб, также враг совершил 164 обстрела, в том числе семь – из реактивных систем залпового огня. Наши подразделения проводят активные действия по срыву планов оккупанта, имеют определенные успехи на отдельных участках.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили штурм врага вблизи Волчанска.

Противник с начала суток один раз атаковал на Купянском направлении в районе Голубовки.

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили четыре атаки в районах населенных пунктов Новодяное, Карповка, Редкодуб и Торское. Еще одна атака продолжается до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отбили одну вражескую атаку, еще один бой сейчас продолжается. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Григоровки и Новоселовки.

На Торецком направлении российские оккупанты пытались идти вперед на позиции наших защитников в районах Щербиновки, Яблоновки и Русиного Яра. Украинские подразделения отбили четыре атаки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 27 атак в сторону позиций наших защитников в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Новоекономическое, Родинское, Проминь, Чунишино, Зверово, Котлино, Удачное, Орехово, Новоукраинка и Дачное. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили 23 атаки, бои продолжаются.

На Новопавловском направлении захватчики трижды шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Малеевка и Шевченко. Населенный пункт Покровское пострадал от удара российской авиабомбы.

На Ореховском направлении авиация захватчика нанесла удары неуправляемыми авиаракетами и бомбами по Новоандреевке и Приморскому.

На Приднепровском направлении в настоящее время украинские защитники отбили две штурмовые действия оккупантов, еще один бой продолжается.

На Краматорском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

За сутки Россия потеряла около 900 военных, 8 ББМ и средства ПВО