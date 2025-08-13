Половина боев сегодня сосредоточилась на Покровском направлении - Генштаб

$41.430.02
48.080.12
ukenru
Эксклюзив
14:07 • 6430 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
Эксклюзив
12:02 • 25928 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
10:06 • 33534 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 62436 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00 • 34462 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 58943 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 66138 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01 • 34770 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 79957 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 84486 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
публикации
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
09:48 • 62436 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 58943 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 66138 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 79957 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 54291 просмотра
УНН Lite
Половина боев сегодня сосредоточилась на Покровском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 49 атаках врага на позиции Сил обороны по состоянию на 16 часов 13 августа, при этом большинство боев произошло на Покровском направлении. Украинские военные отбили многочисленные штурмы и атаки на разных направлениях, продолжая сдерживать наступление оккупантов.

Половина боев сегодня сосредоточилась на Покровском направлении - Генштаб

Более половины боев на фронте сегодня пришлись на одно направление - Покровское, сообщили в сводке на 16 часов 13 августа в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

В настоящее время враг 49 раз атаковал позиции Сил обороны

- сообщили в Генштабе.

От российских артиллерийских обстрелов, как указано, пострадали приграничные районы нашей страны, в частности населенные пункты Белая Береза, Бачевск, Марьино, Ромашково, Великая Писаревка, Турья, Руденка, Новодмитровка, Толстодубово, Сумской области; Тимофеевка Харьковской области; авиаударам управляемыми бомбами подверглись Бояро-Лежачи и Беловоды Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник трижды пытался проводить наступательные действия, в настоящее время одно боестолкновение продолжается. Вражеская авиация нанесла три авиаудара, в общей сложности сбросив пять управляемых бомб, также враг совершил 164 обстрела, в том числе семь – из реактивных систем залпового огня. Наши подразделения проводят активные действия по срыву планов оккупанта, имеют определенные успехи на отдельных участках.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили штурм врага вблизи Волчанска.

Противник с начала суток один раз атаковал на Купянском направлении в районе Голубовки.

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили четыре атаки в районах населенных пунктов Новодяное, Карповка, Редкодуб и Торское. Еще одна атака продолжается до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отбили одну вражескую атаку, еще один бой сейчас продолжается. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Григоровки и Новоселовки.

На Торецком направлении российские оккупанты пытались идти вперед на позиции наших защитников в районах Щербиновки, Яблоновки и Русиного Яра. Украинские подразделения отбили четыре атаки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 27 атак в сторону позиций наших защитников в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Новоекономическое, Родинское, Проминь, Чунишино, Зверово, Котлино, Удачное, Орехово, Новоукраинка и Дачное. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили 23 атаки, бои продолжаются.

На Новопавловском направлении захватчики трижды шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Малеевка и Шевченко. Населенный пункт Покровское пострадал от удара российской авиабомбы.

На Ореховском направлении авиация захватчика нанесла удары неуправляемыми авиаракетами и бомбами по Новоандреевке и Приморскому.

На Приднепровском направлении в настоящее время украинские защитники отбили две штурмовые действия оккупантов, еще один бой продолжается.

На Краматорском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

За сутки Россия потеряла около 900 военных, 8 ББМ и средства ПВО13.08.25, 08:04 • 2518 просмотров

Юлия Шрамко

АнонсыВойна
Сумская область
Харьковская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина