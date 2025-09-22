Поліція показала перші хвилини після ворожого обстрілу Запоріжжя: є загиблі і поранені
Київ • УНН
Правоохоронці оприлюднили відео перших хвилин після російського обстрілу Запоріжжя 22 вересня, під час якого загинули троє цивільних та кілька людей отримали поранення. Патрульні допомагали людям та регулювали рух.
Правоохоронці показали кадри перших хвилин після російського обстрілу Запоріжжя, коли вони прибули для порятунку поранених та надання їм допомоги. Відповідне відео розмістив в Телеграм перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, пише УНН.
Деталі
У ніч на 22 вересня Запоріжжя зазнало чергового ракетного обстрілу російськими керованими авіабомбами. Під удар потрапили житлові квартали міста, внаслідок чого загинули троє цивільних, кілька людей отримали поранення.
Білошицький опублікував перші кадри прибуття правоохоронців на місця подій. За його словами, патрульні одразу почали допомагати людям вибиратися зі зруйнованих будинків, скеровували їх до безпечних територій, регулювали рух та забезпечували безперешкодний проїзд спецтранспорту.
Місцеві служби та рятувальники продовжують ліквідувати наслідки атаки та надавати допомогу постраждалим. Наслідки обстрілу ще уточнюються.
Нагадаємо
російська армія атакувала Запоріжжя щонайменше п’ятьма авіабомбами. У місті зафіксовано пожежі. Наразі відомо про трьох загиблих та поранених.
Пізніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що рф атакувала сім областей, і що це вже вчетверте агресор супроводжує вбивствами один зі щорічних найвищих світових дипломатичних заходів – засідання Генасамблеї ООН.