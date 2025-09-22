Поліція показала перші хвилини після ворожого обстрілу Запоріжжя: є загиблі і поранені

$41.250.00
48.420.36
ukenru
09:32 • 6846 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
07:19 • 13044 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
05:49 • 12994 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
05:30 • 19359 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 16747 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 29667 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 45522 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
20 вересня, 15:23 • 55180 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 60844 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 57376 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4м/с
38%
754мм
Популярнi новини
У Бориспільському районі на Київщині горять житлові будинки внаслідок атаки рф - ОВА22 вересня, 01:27 • 11187 перегляди
На Гонконг насувається супертайфун Рагаса: можливе закриття міжнародного аеропорту - Bloomberg22 вересня, 02:35 • 6872 перегляди
Ворог завдав п'ять ударів по Запоріжжю: пошкоджено цивільну інфраструктуру та промисловість22 вересня, 02:50 • 14614 перегляди
Внаслідок масованої атаки на Запоріжжя зруйновано приватний будинок: під завалами можуть бути люди Video04:41 • 3468 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда05:42 • 11933 перегляди
Публікації
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України09:32 • 6856 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
07:19 • 13049 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки05:30 • 19362 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 61442 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 43689 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Данило Гетманцев
Володимир Зеленський
Мая Санду
Ілан Шор
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Крим
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда05:42 • 12128 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 76961 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 99944 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 46823 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 46121 перегляди
Актуальне
Шахед-136
ChatGPT
TikTok
Ракетна система С-400
Brent

Поліція показала перші хвилини після ворожого обстрілу Запоріжжя: є загиблі і поранені

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Правоохоронці оприлюднили відео перших хвилин після російського обстрілу Запоріжжя 22 вересня, під час якого загинули троє цивільних та кілька людей отримали поранення. Патрульні допомагали людям та регулювали рух.

Поліція показала перші хвилини після ворожого обстрілу Запоріжжя: є загиблі і поранені

Правоохоронці показали кадри перших хвилин після російського обстрілу Запоріжжя, коли вони прибули для порятунку поранених та надання їм допомоги. Відповідне відео розмістив в Телеграм перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, пише УНН.

Деталі

У ніч на 22 вересня Запоріжжя зазнало чергового ракетного обстрілу російськими керованими авіабомбами. Під удар потрапили житлові квартали міста, внаслідок чого загинули троє цивільних, кілька людей отримали поранення.

Білошицький опублікував перші кадри прибуття правоохоронців на місця подій. За його словами, патрульні одразу почали допомагати людям вибиратися зі зруйнованих будинків, скеровували їх до безпечних територій, регулювали рух та забезпечували безперешкодний проїзд спецтранспорту.

Ми одразу прибули на місця влучань, допомагали людям, регулювали рух і забезпечували безперешкодний проїзд спеціального транспорту 

- зазначив Білошицький.

Місцеві служби та рятувальники продовжують ліквідувати наслідки атаки та надавати допомогу постраждалим. Наслідки обстрілу ще уточнюються.

Нагадаємо

російська армія атакувала Запоріжжя щонайменше п’ятьма авіабомбами. У місті зафіксовано пожежі. Наразі відомо про трьох загиблих та поранених.

Пізніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що рф атакувала сім областей, і що це вже вчетверте агресор супроводжує вбивствами один зі щорічних найвищих світових дипломатичних заходів – засідання Генасамблеї ООН.

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Генеральна Асамблея ООН
Володимир Зеленський
Запоріжжя