Полиция показала первые минуты после вражеского обстрела Запорожья: есть погибшие и раненые
Киев • УНН
Правоохранители обнародовали видео первых минут после российского обстрела Запорожья 22 сентября, во время которого погибли трое гражданских и несколько человек получили ранения. Патрульные помогали людям и регулировали движение.
Правоохранители показали кадры первых минут после российского обстрела Запорожья, когда они прибыли для спасения раненых и оказания им помощи. Соответствующее видео разместил в Телеграм первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, пишет УНН.
Детали
В ночь на 22 сентября Запорожье подверглось очередному ракетному обстрелу российскими управляемыми авиабомбами. Под удар попали жилые кварталы города, в результате чего погибли трое гражданских, несколько человек получили ранения.
Белошицкий опубликовал первые кадры прибытия правоохранителей на места событий. По его словам, патрульные сразу начали помогать людям выбираться из разрушенных домов, направляли их в безопасные территории, регулировали движение и обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта.
Местные службы и спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки и оказывать помощь пострадавшим. Последствия обстрела еще уточняются.
Напомним
российская армия атаковала Запорожье по меньшей мере пятью авиабомбами. В городе зафиксированы пожары. Сейчас известно о трех погибших и раненых.
Позже Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ атаковала семь областей, и что это уже в четвертый раз агрессор сопровождает убийствами одно из ежегодных высших мировых дипломатических мероприятий – заседание Генассамблеи ООН.