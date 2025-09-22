Полиция показала первые минуты после вражеского обстрела Запорожья: есть погибшие и раненые

Правоохранители показали кадры первых минут после российского обстрела Запорожья, когда они прибыли для спасения раненых и оказания им помощи. Соответствующее видео разместил в Телеграм первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, пишет УНН.

В ночь на 22 сентября Запорожье подверглось очередному ракетному обстрелу российскими управляемыми авиабомбами. Под удар попали жилые кварталы города, в результате чего погибли трое гражданских, несколько человек получили ранения.

Белошицкий опубликовал первые кадры прибытия правоохранителей на места событий. По его словам, патрульные сразу начали помогать людям выбираться из разрушенных домов, направляли их в безопасные территории, регулировали движение и обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта.

Мы сразу прибыли на места попаданий, помогали людям, регулировали движение и обеспечивали беспрепятственный проезд специального транспорта