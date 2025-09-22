Полиция показала первые минуты после вражеского обстрела Запорожья: есть погибшие и раненые

$41.250.00
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
07:19 • 13467 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
05:49 • 13225 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
05:30 • 19739 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 16939 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 29756 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 45583 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
20 сентября, 15:23 • 55191 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 57389 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 86806 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
В Бориспольском районе Киевской области горят жилые дома в результате атаки рф - ОВА22 сентября, 01:27 • 11452 просмотра
На Гонконг надвигается супертайфун Рагаса: возможно закрытие международного аэропорта - Bloomberg22 сентября, 02:35 • 7406 просмотра
Враг нанес пять ударов по Запорожью: повреждена гражданская инфраструктура и промышленность22 сентября, 02:50 • 14868 просмотра
В результате массированной атаки на Запорожье разрушен частный дом: под завалами могут быть людиVideo04:41 • 3618 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда05:42 • 12312 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины09:32 • 7820 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Эксклюзив
07:19 • 13467 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности05:30 • 19739 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 61618 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 43855 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда05:42 • 12460 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 77099 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 100065 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 46930 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 46217 просмотра
Полиция показала первые минуты после вражеского обстрела Запорожья: есть погибшие и раненые

Киев • УНН

 • 200 просмотра

Правоохранители обнародовали видео первых минут после российского обстрела Запорожья 22 сентября, во время которого погибли трое гражданских и несколько человек получили ранения. Патрульные помогали людям и регулировали движение.

Полиция показала первые минуты после вражеского обстрела Запорожья: есть погибшие и раненые

Правоохранители показали кадры первых минут после российского обстрела Запорожья, когда они прибыли для спасения раненых и оказания им помощи. Соответствующее видео разместил в Телеграм первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, пишет УНН.

Детали

В ночь на 22 сентября Запорожье подверглось очередному ракетному обстрелу российскими управляемыми авиабомбами. Под удар попали жилые кварталы города, в результате чего погибли трое гражданских, несколько человек получили ранения.

Белошицкий опубликовал первые кадры прибытия правоохранителей на места событий. По его словам, патрульные сразу начали помогать людям выбираться из разрушенных домов, направляли их в безопасные территории, регулировали движение и обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта.

Мы сразу прибыли на места попаданий, помогали людям, регулировали движение и обеспечивали беспрепятственный проезд специального транспорта

- отметил Белошицкий.

Местные службы и спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки и оказывать помощь пострадавшим. Последствия обстрела еще уточняются.

Напомним

российская армия атаковала Запорожье по меньшей мере пятью авиабомбами. В городе зафиксированы пожары. Сейчас известно о трех погибших и раненых.

Позже Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ атаковала семь областей, и что это уже в четвертый раз агрессор сопровождает убийствами одно из ежегодных высших мировых дипломатических мероприятий – заседание Генассамблеи ООН.

Степан Гафтко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Генеральная Ассамблея ООН
Владимир Зеленский
Запорожье