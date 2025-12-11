Поліція британського Брістоля через понад два місяці після крадіжки просить допомоги у розшуку викрадачів артефактів

Понад 600 артефактів було викрадено з колекції Британської імперії та Співдружності Брістольського музею ще 25 вересня, але лише зараз поліція Ейвону та Сомерсету звернулася по допомогу до громадськості, оприлюднивши фотографії підозрюваних. Крадіжка зі зломом, яка сталася понад два місяці тому, призвела до значної втрати для міста. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Пограбування сталося між 1:00 та 2:00 ночі у четвер, 25 вересня. Тоді група з чотирьох невідомих чоловіків проникла до будівлі, де зберігаються музейні предмети, розташованої в районі Камберленд-роуд. Серед викрадених артефактів, які, за словами поліції, мають значну культурну цінність, є корабельний ліхтар, статуя Будди зі слонової кістки та кріплення для поясного ременя.

Крадіжка багатьох предметів, які мають значну культурну цінність, є значною втратою для міста. Ці предмети, багато з яких були пожертвами, є частиною колекції, яка дає уявлення про багатошарову частину британської історії, і ми сподіваємося, що громадськість допоможе нам притягнути винних до відповідальності – заявив детектив-констебль Ден Бурган, який очолює розслідування.

Він додав, що розслідування включало значні перевірки камер відеоспостереження та судово-медичні експертизи.

Поліція надала детальні описи чотирьох чоловіків, зафіксованих камерами спостереження, та закликала всіх, хто їх упізнає або бачив викрадені предмети в продажу в Інтернеті, негайно зателефонувати. Колекція Британської імперії та Співдружності підкреслює зв'язки між Британією та країнами її імперії з кінця 19 століття до сучасності.

