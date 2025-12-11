Поліція британського Брістоля через понад два місяці після крадіжки просить допомоги у розшуку викрадачів артефактів

$42.280.10
Ексклюзив
14:13 • 724 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51 • 1688 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
13:44 • 5374 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
12:12 • 7786 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 12588 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 12852 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00 • 14128 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29 • 15594 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
08:43 • 32869 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
11 грудня, 07:59 • 21441 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Популярнi новини
Китай запустив потужний корабель-носій дронів, демонструючи свою майстерність11 грудня, 06:28 • 4742 перегляди
Дрони атакували ТЕЦ у смоленській області, яка забезпечує оборонну промисловість рф - ЦПД10:02 • 13443 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11:09 • 11434 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11:11 • 21496 перегляди
ЗСУ вивісили прапор України у Покровську: оборона міста триваєVideo11:42 • 11823 перегляди
Публікації
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
13:44 • 5368 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11:11 • 21500 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
08:43 • 32868 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 44911 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 46208 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Фрідріх Мерц
Барт Де Вевер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Село
Угорщина
УНН Lite
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11:09 • 11439 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 24751 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 30444 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 26435 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 34968 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The Guardian
Дипломатка

Поліція британського Брістоля через понад два місяці після крадіжки просить допомоги у розшуку викрадачів артефактів

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Близько 600 артефактів викрадено з колекції Британської імперії та Співдружності Брістольського музею 25 вересня. Поліція Ейвону та Сомерсету звернулася по допомогу до громадськості, оприлюднивши фотографії чотирьох підозрюваних у крадіжці.

Поліція британського Брістоля через понад два місяці після крадіжки просить допомоги у розшуку викрадачів артефактів

Понад 600 артефактів було викрадено з колекції Британської імперії та Співдружності Брістольського музею ще 25 вересня, але лише зараз поліція Ейвону та Сомерсету звернулася по допомогу до громадськості, оприлюднивши фотографії підозрюваних. Крадіжка зі зломом, яка сталася понад два місяці тому, призвела до значної втрати для міста. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Пограбування сталося між 1:00 та 2:00 ночі у четвер, 25 вересня. Тоді група з чотирьох невідомих чоловіків проникла до будівлі, де зберігаються музейні предмети, розташованої в районі Камберленд-роуд. Серед викрадених артефактів, які, за словами поліції, мають значну культурну цінність, є корабельний ліхтар, статуя Будди зі слонової кістки та кріплення для поясного ременя.

У Парижі заарештовано четвертого підозрюваного у пограбуванні Лувра28.11.25, 20:01 • 4193 перегляди

Крадіжка багатьох предметів, які мають значну культурну цінність, є значною втратою для міста. Ці предмети, багато з яких були пожертвами, є частиною колекції, яка дає уявлення про багатошарову частину британської історії, і ми сподіваємося, що громадськість допоможе нам притягнути винних до відповідальності

– заявив детектив-констебль Ден Бурган, який очолює розслідування.

Він додав, що розслідування включало значні перевірки камер відеоспостереження та судово-медичні експертизи.

Поліція надала детальні описи чотирьох чоловіків, зафіксованих камерами спостереження, та закликала всіх, хто їх упізнає або бачив викрадені предмети в продажу в Інтернеті, негайно зателефонувати. Колекція Британської імперії та Співдружності підкреслює зв'язки між Британією та країнами її імперії з кінця 19 століття до сучасності.

Житель Нової Зеландії з’їв підвіску Фаберже вартістю 19 000 доларів04.12.25, 02:28 • 9106 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Лувр
Нова Зеландія
Париж
Велика Британія