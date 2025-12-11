Полиция британского Бристоля спустя более двух месяцев после кражи просит помощи в розыске похитителей артефактов

$42.280.10
49.220.12
ukenru
Эксклюзив
14:13 • 572 просмотра
На сколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
13:51 • 1494 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
13:44 • 5070 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
12:12 • 7604 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11:59 • 12508 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11:58 • 12794 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11:00 • 14084 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
10:29 • 15580 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
08:43 • 32797 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
11 декабря, 07:59 • 21432 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.1м/с
93%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Китай запустил мощный корабль-носитель дронов, демонстрируя свое мастерство11 декабря, 06:28 • 4528 просмотра
Дроны атаковали ТЭЦ в смоленской области, которая обеспечивает оборонную промышленность рф - ЦПД10:02 • 13284 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11:09 • 11233 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11:11 • 21222 просмотра
ВСУ вывесили флаг Украины в Покровске: оборона города продолжаетсяVideo11:42 • 11678 просмотра
публикации
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
13:44 • 5048 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11:11 • 21369 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
08:43 • 32792 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 44849 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 46147 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Фридрих Мерц
Барт Де Вевер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Киевская область
Село
Реклама
УНН Lite
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11:09 • 11353 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 24713 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 30409 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 26403 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 34927 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Хранитель
Дипломатка

Полиция британского Бристоля спустя более двух месяцев после кражи просит помощи в розыске похитителей артефактов

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Около 600 артефактов были похищены из коллекции Британской империи и Содружества Бристольского музея 25 сентября. Полиция Эйвона и Сомерсета обратилась за помощью к общественности, обнародовав фотографии четырех подозреваемых в краже.

Полиция британского Бристоля спустя более двух месяцев после кражи просит помощи в розыске похитителей артефактов

Более 600 артефактов были похищены из коллекции Британской империи и Содружества Бристольского музея еще 25 сентября, но только сейчас полиция Эйвона и Сомерсета обратилась за помощью к общественности, обнародовав фотографии подозреваемых. Кража со взломом, произошедшая более двух месяцев назад, привела к значительной потере для города. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Подробности

Ограбление произошло между 1:00 и 2:00 ночи в четверг, 25 сентября. Тогда группа из четырех неизвестных мужчин проникла в здание, где хранятся музейные предметы, расположенное в районе Камберленд-роуд. Среди похищенных артефактов, которые, по словам полиции, имеют значительную культурную ценность, есть корабельный фонарь, статуя Будды из слоновой кости и крепление для поясного ремня.

В Париже арестован четвертый подозреваемый в ограблении Лувра28.11.25, 20:01 • 4191 просмотр

Кража многих предметов, имеющих значительную культурную ценность, является значительной потерей для города. Эти предметы, многие из которых были пожертвованиями, являются частью коллекции, которая дает представление о многослойной части британской истории, и мы надеемся, что общественность поможет нам привлечь виновных к ответственности

– заявил детектив-констебль Дэн Бурган, возглавляющий расследование.

Он добавил, что расследование включало значительные проверки камер видеонаблюдения и судебно-медицинские экспертизы.

Полиция предоставила подробные описания четырех мужчин, зафиксированных камерами наблюдения, и призвала всех, кто их узнает или видел похищенные предметы в продаже в Интернете, немедленно позвонить. Коллекция Британской империи и Содружества подчеркивает связи между Британией и странами ее империи с конца 19 века до современности.

Житель Новой Зеландии съел подвеску Фаберже стоимостью 19 000 долларов04.12.25, 02:28 • 9106 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Лувр
Новая Зеландия
Париж
Великобритания