Полиция британского Бристоля спустя более двух месяцев после кражи просит помощи в розыске похитителей артефактов

Более 600 артефактов были похищены из коллекции Британской империи и Содружества Бристольского музея еще 25 сентября, но только сейчас полиция Эйвона и Сомерсета обратилась за помощью к общественности, обнародовав фотографии подозреваемых. Кража со взломом, произошедшая более двух месяцев назад, привела к значительной потере для города. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Подробности

Ограбление произошло между 1:00 и 2:00 ночи в четверг, 25 сентября. Тогда группа из четырех неизвестных мужчин проникла в здание, где хранятся музейные предметы, расположенное в районе Камберленд-роуд. Среди похищенных артефактов, которые, по словам полиции, имеют значительную культурную ценность, есть корабельный фонарь, статуя Будды из слоновой кости и крепление для поясного ремня.

Кража многих предметов, имеющих значительную культурную ценность, является значительной потерей для города. Эти предметы, многие из которых были пожертвованиями, являются частью коллекции, которая дает представление о многослойной части британской истории, и мы надеемся, что общественность поможет нам привлечь виновных к ответственности – заявил детектив-констебль Дэн Бурган, возглавляющий расследование.

Он добавил, что расследование включало значительные проверки камер видеонаблюдения и судебно-медицинские экспертизы.

Полиция предоставила подробные описания четырех мужчин, зафиксированных камерами наблюдения, и призвала всех, кто их узнает или видел похищенные предметы в продаже в Интернете, немедленно позвонить. Коллекция Британской империи и Содружества подчеркивает связи между Британией и странами ее империи с конца 19 века до современности.

