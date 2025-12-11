Полиция британского Бристоля спустя более двух месяцев после кражи просит помощи в розыске похитителей артефактов
Около 600 артефактов были похищены из коллекции Британской империи и Содружества Бристольского музея 25 сентября. Полиция Эйвона и Сомерсета обратилась за помощью к общественности, обнародовав фотографии четырех подозреваемых в краже.
Подробности
Ограбление произошло между 1:00 и 2:00 ночи в четверг, 25 сентября. Тогда группа из четырех неизвестных мужчин проникла в здание, где хранятся музейные предметы, расположенное в районе Камберленд-роуд. Среди похищенных артефактов, которые, по словам полиции, имеют значительную культурную ценность, есть корабельный фонарь, статуя Будды из слоновой кости и крепление для поясного ремня.
Кража многих предметов, имеющих значительную культурную ценность, является значительной потерей для города. Эти предметы, многие из которых были пожертвованиями, являются частью коллекции, которая дает представление о многослойной части британской истории, и мы надеемся, что общественность поможет нам привлечь виновных к ответственности
Он добавил, что расследование включало значительные проверки камер видеонаблюдения и судебно-медицинские экспертизы.
Полиция предоставила подробные описания четырех мужчин, зафиксированных камерами наблюдения, и призвала всех, кто их узнает или видел похищенные предметы в продаже в Интернете, немедленно позвонить. Коллекция Британской империи и Содружества подчеркивает связи между Британией и странами ее империи с конца 19 века до современности.
