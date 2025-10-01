Поліцейський на смерть збив військового на пішохідному переході у Чернігові: ДБР розпочало розслідування

У Чернігові поліцейський збив на смерть військовослужбовця. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом військовослужбовця у дорожньо-транспортній пригоді. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, пише УНН.

Деталі

Трагедія сталася 30 вересня близько 20:00. За попередніми даними, працівник патрульної поліції, керуючи службовим автомобілем, не обрав безпечної швидкості й наїхав на пішохода, який переходив дорогу на пішохідному переході. Загиблим виявився військовослужбовець, що від отриманих травм помер на місці.

У ДБР повідомили, що, попередньо, поліцейський перебував у тверезому стані. Наразі призначено низку експертиз. За їхніми результатами слідчі приймуть рішення щодо повідомлення поліцейському про підозру та обрання запобіжного заходу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

На Дніпропетровщині внаслідок ДТП за участю поліцейського загинув водій скутера, травмовано дитину