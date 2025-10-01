Полицейский насмерть сбил военного на пешеходном переходе в Чернигове: ГБР начало расследование

В Чернигове полицейский насмерть сбил военнослужащего. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту военнослужащего в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, пишет УНН.

Детали

Трагедия произошла 30 сентября около 20:00. По предварительным данным, работник патрульной полиции, управляя служебным автомобилем, не выбрал безопасную скорость и наехал на пешехода, который переходил дорогу на пешеходном переходе. Погибшим оказался военнослужащий, который от полученных травм скончался на месте.

В ГБР сообщили, что, предварительно, полицейский находился в трезвом состоянии. Сейчас назначен ряд экспертиз. По их результатам следователи примут решение о сообщении полицейскому о подозрении и избрании меры пресечения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

