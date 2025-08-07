Поки військові стримують наступ, нардепи Порошенка масово виїхали на пляжі Європи, — ветеран

При цьому нардепи імітують діяльність в соцмережах, спекулюючи на темі війни, щоб їхню відсутність в країні не помітили, написав ветеран російсько-української війни Олексій "Сталкер", передає УНН із посиланням на ТСН.

За його інформацією, лідер партії "Євросолідарність" Петро Порошенко нібито поїхав з дружиною Мариною до Лондона.

Ще частина фракції "Євросолідарності", за словами військового, також вже перетнула кордон, а інші якраз покидають країну.

Взятий на хабарі у 50 тис доларів нардеп Порошенка Сергій Алєксєєв другого серпня виїхав на Мерседесі з країни зустрічати морський світанок. Цього ж дня, в напрямку релаксу виїхав кум та партнер розшукуваного за державну зраду Володимира Сівковича Микола Княжицький. Його колега по фракції Михайло Бондар теж славиться тим, що любить їздити. Але так "літає", що є абсолютним рекордсменом Ради з непогашених штрафів за порушення ПДР – аж 397 (!). За день до цього, першого серпня виїхав і ексрегіонал Олексій Гончаренко. До речі, останній за все минуле літо лише тиждень був в країні. Весь інший час він провів на пляжах та курортах Італії та Туреччини