Поки військові стримують наступ, нардепи Порошенка масово виїхали на пляжі Європи, — ветеран

$41.610.07
48.290.19
ukenru
Ексклюзив
15:56 • 35974 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
14:11 • 37008 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
7 серпня, 12:15 • 90567 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 11:55 • 91231 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 87821 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 132442 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
7 серпня, 08:14 • 72558 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56 • 46501 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 45802 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 56517 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
59%
755мм
Популярнi новини
Атаки БПЛА на рф та Крим: палає військова частина, НПЗ і зупиняються поїздиPhotoVideo7 серпня, 08:55 • 69138 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 107679 перегляди
Україна планує вийти ще з однієї угоди СНД: цього разу - про залік трудового стажу7 серпня, 11:42 • 41506 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto7 серпня, 12:43 • 79379 перегляди
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo13:59 • 58335 перегляди
Публікації
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
15:56 • 35993 перегляди
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo13:59 • 59261 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto7 серпня, 12:43 • 80299 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 12:15 • 90595 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 11:55 • 91259 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Стів Віткофф
Петро Порошенко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Закарпатська область
Туреччина
Китай
Реклама
УНН Lite
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 108402 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 133589 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 142582 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 133721 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 144178 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
The New York Times
Brent
MIM-104 Patriot
Мі-8

Поки військові стримують наступ, нардепи Порошенка масово виїхали на пляжі Європи, — ветеран

Київ • УНН

 • 818 перегляди

Ветеран Олексій "Сталкер" повідомив, що депутати "Євросолідарності" перебувають на відпочинку за кордоном. Петро Порошенко з дружиною нібито поїхали до Лондона, а інші нардепи, зокрема Алєксєєв, Княжицький та Гончаренко, виїхали за кордон.

Поки військові стримують наступ, нардепи Порошенка масово виїхали на пляжі Європи, — ветеран

При цьому нардепи імітують діяльність в соцмережах, спекулюючи на темі війни, щоб їхню відсутність в країні не помітили, написав ветеран російсько-української війни Олексій "Сталкер", передає УНН із посиланням на ТСН.

Поки українські військові стримують штурми посадок, депутати Порошенка атакують європейські пляжі та столиці. Хтось — під виглядом відрядження, а хтось, як Петро Порошенко разом з дружиною — під виглядом оздоровлення. Вони мають свої улюблені курорти: Ніцца, Кап-Ферра, Монако, Італія, Іспанія 

- написав ветеран.

За його інформацією, лідер партії "Євросолідарність" Петро Порошенко нібито поїхав з дружиною Мариною до Лондона. 

Ще частина фракції "Євросолідарності", за словами військового, також вже перетнула кордон, а інші якраз покидають країну. 

Взятий на хабарі у 50 тис доларів нардеп Порошенка Сергій Алєксєєв другого серпня виїхав на Мерседесі з країни зустрічати морський світанок. Цього ж дня, в напрямку релаксу виїхав кум та партнер розшукуваного за державну зраду Володимира Сівковича Микола Княжицький.  Його колега по фракції Михайло Бондар теж славиться тим, що любить їздити. Але так "літає", що є абсолютним рекордсменом Ради з непогашених штрафів за порушення ПДР – аж 397 (!). За день до цього, першого серпня виїхав і ексрегіонал Олексій Гончаренко.  До речі, останній за все минуле літо лише тиждень був в країні. Весь інший час він провів на пляжах та курортах Італії та Туреччини 

- написав військовий.

"Сталкер" дорікнув депутатам в тому, що вони лише імітують бурхливу робочу діяльність, щоб їх відсутність не помітили: "з пляжів Монако пишуть пости про необхідність посилити підтримку військових, провести реформи і таке інше".

Примітно, що ЗМІ кожен рік показують лакшері відпочинок цих обранців у війну, але ті не роблять жодних висновків і вперто продовжують жирувати. До речі, пам’ятаєте скандал навколо депутатів Порошенка, яких замість конференції з відновлення України зловили на лакшері курорті Мальдів  у коштовностях на понад 10 млн? Жодного з них не позбавили мандатів. Бо якщо Порошенку можна, то чому їм — ні? 

- резюмував ветеран. 

Як повідомлялося, фракція "Європейська солідарність" збагатилася у війну більше, ніж всі інші депутати Верховної Ради разом. Так, 27 депутатів фракції Порошенка за три роки заробили у понад 2,2 раза більше, ніж 235 депутатів "Слуги народу". А статки Петра Порошенка за роки широкомасштабної війни збільшились майже до 1,5 млрд доларів. Лідер "Євросолідарності" з 15-ї позиції найзаможніших підприємців протягом війни увійшов до топ-3 найбагатших олігархів України.

Лілія Подоляк

Політика
Монако
Петро Порошенко
Олексій Гончаренко
Верховна Рада України
Італія
Іспанія
Туреччина
Лондон