Поки військові стримують наступ, нардепи Порошенка масово виїхали на пляжі Європи, — ветеран
Київ • УНН
Ветеран Олексій "Сталкер" повідомив, що депутати "Євросолідарності" перебувають на відпочинку за кордоном. Петро Порошенко з дружиною нібито поїхали до Лондона, а інші нардепи, зокрема Алєксєєв, Княжицький та Гончаренко, виїхали за кордон.
При цьому нардепи імітують діяльність в соцмережах, спекулюючи на темі війни, щоб їхню відсутність в країні не помітили, написав ветеран російсько-української війни Олексій "Сталкер", передає УНН із посиланням на ТСН.
Поки українські військові стримують штурми посадок, депутати Порошенка атакують європейські пляжі та столиці. Хтось — під виглядом відрядження, а хтось, як Петро Порошенко разом з дружиною — під виглядом оздоровлення. Вони мають свої улюблені курорти: Ніцца, Кап-Ферра, Монако, Італія, Іспанія
За його інформацією, лідер партії "Євросолідарність" Петро Порошенко нібито поїхав з дружиною Мариною до Лондона.
Ще частина фракції "Євросолідарності", за словами військового, також вже перетнула кордон, а інші якраз покидають країну.
Взятий на хабарі у 50 тис доларів нардеп Порошенка Сергій Алєксєєв другого серпня виїхав на Мерседесі з країни зустрічати морський світанок. Цього ж дня, в напрямку релаксу виїхав кум та партнер розшукуваного за державну зраду Володимира Сівковича Микола Княжицький. Його колега по фракції Михайло Бондар теж славиться тим, що любить їздити. Але так "літає", що є абсолютним рекордсменом Ради з непогашених штрафів за порушення ПДР – аж 397 (!). За день до цього, першого серпня виїхав і ексрегіонал Олексій Гончаренко. До речі, останній за все минуле літо лише тиждень був в країні. Весь інший час він провів на пляжах та курортах Італії та Туреччини
"Сталкер" дорікнув депутатам в тому, що вони лише імітують бурхливу робочу діяльність, щоб їх відсутність не помітили: "з пляжів Монако пишуть пости про необхідність посилити підтримку військових, провести реформи і таке інше".
Примітно, що ЗМІ кожен рік показують лакшері відпочинок цих обранців у війну, але ті не роблять жодних висновків і вперто продовжують жирувати. До речі, пам’ятаєте скандал навколо депутатів Порошенка, яких замість конференції з відновлення України зловили на лакшері курорті Мальдів у коштовностях на понад 10 млн? Жодного з них не позбавили мандатів. Бо якщо Порошенку можна, то чому їм — ні?
Як повідомлялося, фракція "Європейська солідарність" збагатилася у війну більше, ніж всі інші депутати Верховної Ради разом. Так, 27 депутатів фракції Порошенка за три роки заробили у понад 2,2 раза більше, ніж 235 депутатів "Слуги народу". А статки Петра Порошенка за роки широкомасштабної війни збільшились майже до 1,5 млрд доларів. Лідер "Євросолідарності" з 15-ї позиції найзаможніших підприємців протягом війни увійшов до топ-3 найбагатших олігархів України.