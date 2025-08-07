$41.610.07
Эксклюзив
15:56 • 31808 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
14:11 • 33376 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
7 августа, 12:15 • 84858 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
7 августа, 11:55 • 85637 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
7 августа, 09:40 • 85195 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
7 августа, 09:15 • 127930 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
7 августа, 08:14 • 71806 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 46243 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 45639 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 56484 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
Пока военные сдерживают наступление, нардепы Порошенко массово выехали на пляжи Европы, — ветеран

Киев • УНН

 362 просмотра

Ветеран Алексей "Сталкер" сообщил, что депутаты "Евросолидарности" находятся на отдыхе за границей. Петр Порошенко с женой якобы поехали в Лондон, а другие нардепы, в частности Алексеев, Княжицкий и Гончаренко, выехали за границу.

Пока военные сдерживают наступление, нардепы Порошенко массово выехали на пляжи Европы, — ветеран

При этом нардепы имитируют деятельность в соцсетях, спекулируя на теме войны, чтобы их отсутствие в стране не заметили, написал ветеран российско-украинской войны Алексей "Сталкер", передает УНН со ссылкой на ТСН.

Пока украинские военные сдерживают штурмы посадок, депутаты Порошенко атакуют европейские пляжи и столицы. Кто-то — под видом командировки, а кто-то, как Петр Порошенко вместе с женой — под видом оздоровления. У них есть свои любимые курорты: Ницца, Кап-Ферра, Монако, Италия, Испания.

- написал ветеран.

По его информации, лидер партии "Евросолидарность" Петр Порошенко якобы уехал с женой Мариной в Лондон.

Еще часть фракции "Евросолидарности", по словам военного, также уже пересекла границу, а остальные как раз покидают страну.

Взятый на взятке в 50 тыс. долларов нардеп Порошенко Сергей Алексеев второго августа выехал на Мерседесе из страны встречать морской рассвет. В этот же день, в направлении релакса выехал кум и партнер разыскиваемого за государственную измену Владимира Сивковича Николай Княжицкий. Его коллега по фракции Михаил Бондарь тоже славится тем, что любит ездить. Но так "летает", что является абсолютным рекордсменом Рады по непогашенным штрафам за нарушение ПДД – аж 397 (!). За день до этого, первого августа выехал и экс-регионал Алексей Гончаренко. Кстати, последний за все прошлое лето лишь неделю был в стране. Все остальное время он провел на пляжах и курортах Италии и Турции.

- написал военный.

"Сталкер" упрекнул депутатов в том, что они лишь имитируют бурную рабочую деятельность, чтобы их отсутствие не заметили: "с пляжей Монако пишут посты о необходимости усилить поддержку военных, провести реформы и так далее".

Примечательно, что СМИ каждый год показывают лакшери отдых этих избранников в войну, но те не делают никаких выводов и упорно продолжают жировать. Кстати, помните скандал вокруг депутатов Порошенко, которых вместо конференции по восстановлению Украины поймали на лакшери курорте Мальдив в драгоценностях на более чем 10 млн? Ни одного из них не лишили мандатов. Потому что если Порошенко можно, то почему им — нет?

- резюмировал ветеран.

Как сообщалось, фракция "Европейская солидарность" обогатилась в войну больше, чем все остальные депутаты Верховной Рады вместе. Так, 27 депутатов фракции Порошенко за три года заработали в более чем 2,2 раза больше, чем 235 депутатов "Слуги народа". А состояние Петра Порошенко за годы широкомасштабной войны увеличилось почти до 1,5 млрд долларов. Лидер "Евросолидарности" с 15-й позиции самых богатых предпринимателей в течение войны вошел в топ-3 самых богатых олигархов Украины.

Лилия Подоляк

