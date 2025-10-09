Поїзди до Сум прибудуть після початку комендантської години: пасажирам організують розвезення
Київ • УНН
Поїзд сполученням Київ – Суми 9 жовтня затримується приблизно на дві години та прибуде вже після початку комендантської години. Розвезення пасажирів містом забезпечить комунальний транспорт.
У четвер, 9 жовтня на Сумщині поїзд сполученням Київ – Суми затримується приблизно на дві години та прибуде вже після початку комендантської години. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Григорова.
Деталі
Олег Григоров зазначив, що росія уже другий тиждень намагається порушити транспортне сполучення з прифронтовими регіонами, зокрема із Сумщиною.
Через це на окремих дільницях залізниці виникають тимчасові зміни в русі потягів – затримки, перенаправлення маршрутів або тимчасове призупинення руху.
Наразі потяг Київ – Суми затримується орієнтовно на дві години і прибуде після початку комендантської години. Після прибуття розвезення пасажирів містом забезпечить комунальний транспорт
За словами очільника Сумської ОВА, разом із Укрзалізницею та громадами робиться все, щоб оперативно реагувати на зміни, залучати резервний транспорт і забезпечити пасажирам можливість безпечно дістатися пунктів призначення.
У разі потреби організовуємо автобусні трансфери
Він повідомив, що у четвер, 9 жовтня, пасажирів кількох потягів, які не могли продовжити рух, вже довезли автобусами до місць призначення.
"Через безпекову ситуацію можливі зміни в русі потягів, але робимо все, щоб сполучення з Сумщиною зберігалося та залишалося безпечним для людей", - попередив він.
Нагадаємо
У четвер, 9 жовтня через ворожі атаки залізничне сполучення з Сумщиною здійснювалося зміненими маршрутами. Потяги регіонального та далекого сполучення прямували в обхід до своїх станцій призначення.
