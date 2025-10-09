$41.400.09
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
17:32 • 10016 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 18576 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 25976 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 45121 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 45533 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
9 жовтня, 08:36 • 26241 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06 • 22015 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 38779 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
9 жовтня, 07:20 • 17418 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Поїзди до Сум прибудуть після початку комендантської години: пасажирам організують розвезення

Київ • УНН

 • 200 перегляди

Поїзд сполученням Київ – Суми 9 жовтня затримується приблизно на дві години та прибуде вже після початку комендантської години. Розвезення пасажирів містом забезпечить комунальний транспорт.

Поїзди до Сум прибудуть після початку комендантської години: пасажирам організують розвезення

У четвер, 9 жовтня на Сумщині поїзд сполученням Київ – Суми затримується приблизно на дві години та прибуде вже після початку комендантської години. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Григорова.

Деталі

Олег Григоров зазначив, що росія уже другий тиждень намагається порушити транспортне сполучення з прифронтовими регіонами, зокрема із Сумщиною.

Через це на окремих дільницях залізниці виникають тимчасові зміни в русі потягів – затримки, перенаправлення маршрутів або тимчасове призупинення руху.

Наразі потяг Київ – Суми затримується орієнтовно на дві години і прибуде після початку комендантської години. Після прибуття розвезення пасажирів містом забезпечить комунальний транспорт

- йдеться у дописі чиновника. 

За словами очільника Сумської ОВА, разом із Укрзалізницею та громадами робиться все, щоб оперативно реагувати на зміни, залучати резервний транспорт і забезпечити пасажирам можливість безпечно дістатися пунктів призначення.

У разі потреби організовуємо автобусні трансфери

- написав Григоров у своєму Telegram-каналі.

Він повідомив, що у четвер, 9 жовтня, пасажирів кількох потягів, які не могли продовжити рух, вже довезли автобусами до місць призначення.

"Через безпекову ситуацію можливі зміни в русі потягів, але робимо все, щоб сполучення з Сумщиною зберігалося та залишалося безпечним для людей", - попередив він.

Нагадаємо

У четвер, 9 жовтня через ворожі атаки залізничне сполучення з Сумщиною здійснювалося зміненими маршрутами. Потяги регіонального та далекого сполучення прямували в обхід до своїх станцій призначення.

Ворог намагається обрізати сполучення з Сумщиною та Чернігівщиною - "Укрзалізниця"09.10.25, 14:12 • 2672 перегляди

Віта Зеленецька

СуспільствоПодії
Українська залізниця
Суми
Київ