Поїзди до Сум прибудуть після початку комендантської години: пасажирам організують розвезення

У четвер, 9 жовтня на Сумщині поїзд сполученням Київ – Суми затримується приблизно на дві години та прибуде вже після початку комендантської години. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Григорова.

Деталі

Олег Григоров зазначив, що росія уже другий тиждень намагається порушити транспортне сполучення з прифронтовими регіонами, зокрема із Сумщиною.

Через це на окремих дільницях залізниці виникають тимчасові зміни в русі потягів – затримки, перенаправлення маршрутів або тимчасове призупинення руху.

Наразі потяг Київ – Суми затримується орієнтовно на дві години і прибуде після початку комендантської години. Після прибуття розвезення пасажирів містом забезпечить комунальний транспорт - йдеться у дописі чиновника.

За словами очільника Сумської ОВА, разом із Укрзалізницею та громадами робиться все, щоб оперативно реагувати на зміни, залучати резервний транспорт і забезпечити пасажирам можливість безпечно дістатися пунктів призначення.

У разі потреби організовуємо автобусні трансфери - написав Григоров у своєму Telegram-каналі.

Він повідомив, що у четвер, 9 жовтня, пасажирів кількох потягів, які не могли продовжити рух, вже довезли автобусами до місць призначення.

"Через безпекову ситуацію можливі зміни в русі потягів, але робимо все, щоб сполучення з Сумщиною зберігалося та залишалося безпечним для людей", - попередив він.

Нагадаємо

У четвер, 9 жовтня через ворожі атаки залізничне сполучення з Сумщиною здійснювалося зміненими маршрутами. Потяги регіонального та далекого сполучення прямували в обхід до своїх станцій призначення.

