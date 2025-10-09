Поезда в Сумы прибудут после начала комендантского часа: пассажирам организуют развозку

В четверг, 9 октября, на Сумщине поезд сообщением Киев – Сумы задерживается примерно на два часа и прибудет уже после начала комендантского часа. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Сумской областной военной администрации (ОВА) Олега Григорова.

Подробности

Олег Григоров отметил, что Россия уже вторую неделю пытается нарушить транспортное сообщение с прифронтовыми регионами, в частности с Сумщиной.

Из-за этого на отдельных участках железной дороги возникают временные изменения в движении поездов – задержки, перенаправление маршрутов или временная приостановка движения.

Сейчас поезд Киев – Сумы задерживается ориентировочно на два часа и прибудет после начала комендантского часа. После прибытия развоз пассажиров по городу обеспечит коммунальный транспорт - говорится в сообщении чиновника.

По словам главы Сумской ОВА, вместе с Укрзализныцей и громадами делается все, чтобы оперативно реагировать на изменения, привлекать резервный транспорт и обеспечить пассажирам возможность безопасно добраться до пунктов назначения.

В случае необходимости организуем автобусные трансферы - написал Григоров в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что в четверг, 9 октября, пассажиров нескольких поездов, которые не могли продолжить движение, уже довезли автобусами до мест назначения.

"Из-за ситуации с безопасностью возможны изменения в движении поездов, но делаем все, чтобы сообщение с Сумщиной сохранялось и оставалось безопасным для людей", - предупредил он.

Напомним

В четверг, 9 октября, из-за вражеских атак железнодорожное сообщение с Сумщиной осуществлялось измененными маршрутами. Поезда регионального и дальнего сообщения следовали в обход до своих станций назначения.

Враг пытается перерезать сообщение с Сумщиной и Черниговщиной - "Укрзализныця"