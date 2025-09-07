$41.350.00
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
05:47 • 17027 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 39592 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 56922 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 83791 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 71941 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 50157 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 54351 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 71333 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 36750 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Погода в Україні 8 вересня залишиться комфортною, але деякі зміни вже намічаються

Київ • УНН

 • 134 перегляди

З 8 вересня в Україні очікуються дощі та поривчастий вітер, за винятком південних та західних областей. Температура повітря залишатиметься комфортною, сягаючи до +28 градусів, на півдні до +30.

Погода в Україні 8 вересня залишиться комфортною, але деякі зміни вже намічаються

В більшій частині України, окрім південної частини та західних областей, очікуються дощі. Місцями сильний вітер. Похолодання ще не буде, але погода потрохи буде змнюватися. Передає УНН із посиланням на прогноз синоптикині Наталі Діденко.

Деталі

З 8 вересня є синоптична надія, що хоча б невеликі локальні дощі змиють у Києві сьогоднішній гар, від якого дере горло і важко дихати, пише Діденко.

Періодичні дощі ймовірні в понеділок не лише у Києві, а й вдень та ввечері практично повсюди в Україні

- повідомляє метеоролог.

Водночас Діденко пояснює, що будуть також виключення:

Опади малоймовірні в південній частини та західних областях України. Проте в Карпатах та на Закарпатті дощі очікуються найближчої доби, завтра вранці та ввечері. А ось вдень 8-го вересня тут буде переважно ясно.

У Криму та Приазов'ї східний вітер завтра рвучкий, до сильного.

Температура в Середземному морі зростає до рекордних рівнів: вчені попереджають про серйозні ризики05.09.25, 21:42 • 6378 переглядiв

Температура повітря найближчої ночі буде комфортною.

За словами Діденко, протягом дня максимальна температура повітря у більшості областей України становитиме +23+28 градусів.

На півдні місцями до +30 градусів. 

Київ: 8-го вересня -  ймовірні місцями дощі та +25 градусів.

Наступні дні:

9-го вересня також є ймовірність локальних дощів. Прийдешній тиждень буде помірно теплим.

Коли буде прохолодно?

Діденко попередила, що відчутне похолодання орієнтовно передбачається 17-18 вересня.

Нагадаємо

УНН передавав, що лише на Закарпатті вдень 6 вересня прогнозувався місцями короткочасний дощ і гроза.

Ігор Тележніков

Погода та довкілля
Дощі в Україні
Закарпатська область
Азовське море
Карпати
Крим
Україна
Київ