Погода в Україні 8 вересня залишиться комфортною, але деякі зміни вже намічаються
Київ • УНН
З 8 вересня в Україні очікуються дощі та поривчастий вітер, за винятком південних та західних областей. Температура повітря залишатиметься комфортною, сягаючи до +28 градусів, на півдні до +30.
В більшій частині України, окрім південної частини та західних областей, очікуються дощі. Місцями сильний вітер. Похолодання ще не буде, але погода потрохи буде змнюватися. Передає УНН із посиланням на прогноз синоптикині Наталі Діденко.
Деталі
З 8 вересня є синоптична надія, що хоча б невеликі локальні дощі змиють у Києві сьогоднішній гар, від якого дере горло і важко дихати, пише Діденко.
Періодичні дощі ймовірні в понеділок не лише у Києві, а й вдень та ввечері практично повсюди в Україні
Водночас Діденко пояснює, що будуть також виключення:
Опади малоймовірні в південній частини та західних областях України. Проте в Карпатах та на Закарпатті дощі очікуються найближчої доби, завтра вранці та ввечері. А ось вдень 8-го вересня тут буде переважно ясно.
У Криму та Приазов'ї східний вітер завтра рвучкий, до сильного.
Температура повітря найближчої ночі буде комфортною.
За словами Діденко, протягом дня максимальна температура повітря у більшості областей України становитиме +23+28 градусів.
На півдні місцями до +30 градусів.
Київ: 8-го вересня - ймовірні місцями дощі та +25 градусів.
Наступні дні:
9-го вересня також є ймовірність локальних дощів. Прийдешній тиждень буде помірно теплим.
Коли буде прохолодно?
Діденко попередила, що відчутне похолодання орієнтовно передбачається 17-18 вересня.
Нагадаємо
УНН передавав, що лише на Закарпатті вдень 6 вересня прогнозувався місцями короткочасний дощ і гроза.