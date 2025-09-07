Погода в Украине 8 сентября останется комфортной, но некоторые изменения уже намечаются
Киев • УНН
С 8 сентября в Украине ожидаются дожди и порывистый ветер, за исключением южных и западных областей. Температура воздуха будет оставаться комфортной, достигая до +28 градусов, на юге до +30.
В большей части Украины, кроме южной части и западных областей, ожидаются дожди. Местами сильный ветер. Похолодания еще не будет, но погода понемногу будет меняться. Передает УНН со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко.
Детали
С 8 сентября есть синоптическая надежда, что хотя бы небольшие локальные дожди смоют в Киеве сегодняшний гар, от которого дерет горло и тяжело дышать, пишет Диденко.
Периодические дожди вероятны в понедельник не только в Киеве, но и днем и вечером практически повсюду в Украине
В то же время Диденко объясняет, что будут также исключения:
Осадки маловероятны в южной части и западных областях Украины. Однако в Карпатах и на Закарпатье дожди ожидаются в ближайшие сутки, завтра утром и вечером. А вот днем 8-го сентября здесь будет преимущественно ясно.
В Крыму и Приазовье восточный ветер завтра порывистый, до сильного.
Температура воздуха ближайшей ночью будет комфортной.
По словам Диденко, в течение дня максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины составит +23+28 градусов.
На юге местами до +30 градусов.
Киев: 8-го сентября - вероятны местами дожди и +25 градусов.
Следующие дни:
9-го сентября также есть вероятность локальных дождей. Предстоящая неделя будет умеренно теплой.
Когда будет прохладно?
Диденко предупредила, что ощутимое похолодание ориентировочно предполагается 17-18 сентября.
Напомним
УНН передавал, что только на Закарпатье днем 6 сентября прогнозировался местами кратковременный дождь и гроза.