Погода в Украине 8 сентября останется комфортной, но некоторые изменения уже намечаются

$41.350.00
48.130.00
ukenru
06:34 • 10215 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47 • 17082 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 39646 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 56967 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 83865 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 71984 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 50168 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 54360 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 71366 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 36750 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.6м/с
40%
755мм
Популярные новости
В Киеве из-за вражеского обстрела пострадала беременная женщина - Кличко7 сентября, 01:55 • 17365 просмотра
Женщина умерла в укрытии Киева во время ночной атаки7 сентября, 02:43 • 19317 просмотра
Россия массированно атаковала дронами Киевскую область: есть пострадавшая, повреждены дома, погибли лошади7 сентября, 03:40 • 17729 просмотра
В Киеве после вероятного сбития вражеского БПЛА загорелось правительственное здание – Кличко7 сентября, 03:53 • 10379 просмотра
Из-за атаки РФ в одном из районов Киева масштабный пожар и сильное задымление7 сентября, 05:02 • 11028 просмотра
публикации
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 83867 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 71985 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 71367 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 50610 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 73295 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Клименко
Сергей Лысак
Актуальные места
Украина
Кривой Рог
Кременчуг
Одесса
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto08:47 • 2518 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 16392 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 49322 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 103861 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 46686 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Шахед-136
9К720 Искандер
E-6 Mercury
Детонатор

Погода в Украине 8 сентября останется комфортной, но некоторые изменения уже намечаются

Киев • УНН

 • 186 просмотра

С 8 сентября в Украине ожидаются дожди и порывистый ветер, за исключением южных и западных областей. Температура воздуха будет оставаться комфортной, достигая до +28 градусов, на юге до +30.

Погода в Украине 8 сентября останется комфортной, но некоторые изменения уже намечаются

В большей части Украины, кроме южной части и западных областей, ожидаются дожди. Местами сильный ветер. Похолодания еще не будет, но погода понемногу будет меняться. Передает УНН со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко.

Детали

С 8 сентября есть синоптическая надежда, что хотя бы небольшие локальные дожди смоют в Киеве сегодняшний гар, от которого дерет горло и тяжело дышать, пишет Диденко.

Периодические дожди вероятны в понедельник не только в Киеве, но и днем и вечером практически повсюду в Украине

- сообщает метеоролог.

В то же время Диденко объясняет, что будут также исключения:

Осадки маловероятны в южной части и западных областях Украины. Однако в Карпатах и на Закарпатье дожди ожидаются в ближайшие сутки, завтра утром и вечером. А вот днем 8-го сентября здесь будет преимущественно ясно.

В Крыму и Приазовье восточный ветер завтра порывистый, до сильного.

Температура в Средиземном море растет до рекордных уровней: ученые предупреждают о серьезных рисках05.09.25, 21:42 • 6378 просмотров

Температура воздуха ближайшей ночью будет комфортной.

По словам Диденко, в течение дня максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины составит +23+28 градусов.

На юге местами до +30 градусов. 

Киев: 8-го сентября -  вероятны местами дожди и +25 градусов.

Следующие дни:

9-го сентября также есть вероятность локальных дождей. Предстоящая неделя будет умеренно теплой.

Когда будет прохладно?

Диденко предупредила, что ощутимое похолодание ориентировочно предполагается 17-18 сентября.

Напомним

УНН передавал, что только на Закарпатье днем 6 сентября прогнозировался местами кратковременный дождь и гроза.

Игорь Тележников

Погода и окружающая среда
Дожди в Украине
Закарпатская область
Азовское море
Карпатские горы
Крым
Украина
Киев