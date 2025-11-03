Погода в Україні 3 листопада: подекуди накриють зливи, місцями – туман
Київ • УНН
У понеділок, 3 листопада, в Україні очікується мінлива хмарність, помірні дощі у західних регіонах та туман у деяких областях. Температура повітря становитиме від 11 до 16 градусів тепла.
У понеділок, 3 листопада, погода в Україні буде мінливо хмарною. У частині областей варто очікувати опади, також синоптики прогнозують туман. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
Деталі
За даними синоптиків, у більшості областей опадів не буде. Помірні дощі очікуються лише у західних регіонах у денні години. Водночас у Карпатах місцями пройдуть значні опади.
Також попереджають про туман. Вранці він буде у Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях.
Вітер здебільшого буде південно-східного напрямку, який рухатиметься зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.
Різких температурних змін поки не прогнозують. Протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть від 11 до 16 градусів тепла.
- На півночі та в Центрі: Температура вдень +10°..+15°. Хмарно, місцями дощ.
- На півдні: Температура вдень +16°..+20°. Мінлива хмарність, переважно без істотних опадів.
- На заході: Температура вдень +10°..+14°. Хмарно, очікується дощ.
- На сході: Температура вдень +14°..+18°. Хмарно з проясненнями.
- У Києві: Температура вдень +13°..+15°. Хмарно, можливий невеликий дощ.
