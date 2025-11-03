Погода в Украине 3 ноября: кое-где накроют ливни, местами – туман
Киев • УНН
В понедельник, 3 ноября, в Украине ожидается переменная облачность, умеренные дожди в западных регионах и туман в некоторых областях. Температура воздуха составит от 11 до 16 градусов тепла.
В понедельник, 3 ноября, погода в Украине будет переменчивой облачной. В части областей стоит ожидать осадки, также синоптики прогнозируют туман. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
По данным синоптиков, в большинстве областей осадков не будет. Умеренные дожди ожидаются только в западных регионах в дневные часы. В то же время в Карпатах местами пройдут значительные осадки.
Также предупреждают о тумане. Утром он будет в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях.
Ветер в основном будет юго-восточного направления, который будет двигаться со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.
Резких температурных изменений пока не прогнозируют. В течение дня столбики термометров будут показывать от 11 до 16 градусов тепла.
- На севере и в Центре: Температура днем +10°..+15°. Облачно, местами дождь.
- На юге: Температура днем +16°..+20°. Переменная облачность, преимущественно без существенных осадков.
- На западе: Температура днем +10°..+14°. Облачно, ожидается дождь.
- На востоке: Температура днем +14°..+18°. Облачно с прояснениями.
- В Киеве: Температура днем +13°..+15°. Облачно, возможен небольшой дождь.
