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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 8528 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Погода на 11 березня: в Україні хмарно з проясненнями, в деяких регіонах дощ

Київ • УНН

 • 100540 перегляди

11 березня в Україні буде хмарно з проясненнями, в деяких регіонах дощ, температура вдень 0-14° тепла, вночі -9-5° морозу.

Погода на 11 березня: в Україні хмарно з проясненнями, в деяких регіонах дощ

11 березня на території України буде хмарно з проясненнями. Про це пише УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

Вночі на Закарпатті, Прикарпатті, вдень у західних, місцями Одеській та Вінницькій областях дощ; на решті території без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура у південно-західній частині вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла, на Закарпатті до 14°; на решті території вночі 1-6° морозу, на північному сході до 9° морозу, вдень 3-8° тепла.

На Київщині також очікується хмарна погода, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 4-6° тепла.

Незвично м'яка погода у Європі після зими збережеться у березні - Bloomberg01.03.24, 14:25 • 24109 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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