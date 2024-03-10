Погода на 11 березня: в Україні хмарно з проясненнями, в деяких регіонах дощ
Київ • УНН
11 березня в Україні буде хмарно з проясненнями, в деяких регіонах дощ, температура вдень 0-14° тепла, вночі -9-5° морозу.
11 березня на території України буде хмарно з проясненнями. Про це пише УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
Вночі на Закарпатті, Прикарпатті, вдень у західних, місцями Одеській та Вінницькій областях дощ; на решті території без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура у південно-західній частині вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла, на Закарпатті до 14°; на решті території вночі 1-6° морозу, на північному сході до 9° морозу, вдень 3-8° тепла.
На Київщині також очікується хмарна погода, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 4-6° тепла.
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