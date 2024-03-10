Погода на 11 марта: в Украине облачно с прояснениями, в некоторых регионах дождь

11 марта на территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

Ночью на Закарпатье, Прикарпатье, днем в западных, местами Одесской и Винницкой областях дождь; на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы 15-20 м/с. Температура в юго-западной части ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла, на Закарпатье до 14°; на остальной территории ночью 1-6° мороза, на северо-востоке до 9° мороза, днем 3-8° тепла.

На Киевщине также ожидается облачная погода, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью 2-4° мороза, днем 4-6° тепла.

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