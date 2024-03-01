Необычно мягкая погода в Европе после зимы сохранится в марте - Bloomberg
Киев • УНН
Мягкая погода в начале марта поможет сдержать рост цен на энергоносители в Европе, служа напоминанием о последствиях изменения климата.
В начале марта в большей части Европы сохранится мягкая погода, что поможет сдерживать рост цен на энергоносители, хотя и является суровым напоминанием об изменении климата, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По данным метеорологов, опрошенных агентством Bloomberg, в первые две недели месяца на крупнейших рынках региона, от Великобритании до Франции и Германии, будет теплее, чем обычно. Однако во второй половине тенденция изменится в некоторых регионах.
"В общем, месяц должен показывать показатели выше средних на большей части континента, особенно в центральных и южных районах", - сказал Пол Пастелок из AccuWeather Inc.
За исключением нескольких недель, зима в Европе была не по сезону мягкой, что снизило спрос на отопление и способствовало снижению цен на электроэнергию и природный газ. Это помогло смягчить последствия энергетического кризиса в регионе, хотя спрос со стороны промышленности остается сдержанным, отмечает издание.
Хотя это может быть хорошо для счетов потребителей за электроэнергию, это еще один пример быстрого изменения климата, что способствует увеличению количества штормов и экстремальных погодных явлений, отмечает издание. Прошлый январь прошлого года был самым теплым за всю историю наблюдений относительно этого месяца, и эксперты прогнозируют, что 2024-й побьет самые жаркие температуры прошлого года.
В прошлом месяце 15 февраля средняя температура на северо-западе Европы поднялась до двузначного значения, превысив 30-летнюю норму на 8,5°C. В тот же день в Лондоне температура достигла максимума 17°C.
Значительно более холодная погода, скорее всего, будет ограничена Скандинавскими странами и северной Германией с середины марта, но существует риск того, что она может распространиться дальше на юг, по словам Эми Ходжсон, метеоролога из Atmocultural G2.
По словам синоптика, скорость ветра в южной Европе останется выше нормы, хотя на севере ее уровень будет ниже среднего.
В Германии, Франции и Великобритании в последние месяцы наблюдался рекордный уровень ежедневной выработки ветряной энергии, что снизило потребность в ископаемом топливе для производства электроэнергии. Рекордное производство солнечной энергии в Испании также способствовало снижению цен на энергоносители, отмечает издание.
ЕС значительно отстает от климатической цели на 2030 год19 декабря 2023, 12:46 • 17115 просмотров
Необычно мягкая погода в Европе после зимы сохранится в марте - Bloomberg
Мягкая погода в начале марта поможет сдержать рост цен на энергоносители в Европе, служа напоминанием о последствиях изменения климата.
По украинскому коридору в Черном море в феврале экспортировали рекордный объем грузов: 8 млн тонн
В феврале по гуманитарному коридору в Черном море экспортировано рекордные 8 миллионов тонн грузов, из которых 5,2 миллиона тонн - продукция украинских аграриев.
В Константиновке Донецкой области чрезвычайники спасли мужчину во время ликвидации последствий обстрела
Пожарные спасли 68-летнего мужчину из горящего двухэтажного медицинского учреждения в Константиновке Донецкой области, который пострадал от российских обстрелов.
Стандарты НАТО в медицинском обеспечении ВСУ: Зеленский подписал закон
Подписанный президентом Зеленским закон вводит клинические протоколы и стандарты НАТО в медицинском обеспечении Вооруженных Сил Украины.
НБУ сокращает продажу валюты второй месяц подряд
Национальный банк Украины сократил продажу иностранной валюты в феврале до 1,5 миллиарда долларов, что стало вторым подряд месячным снижением.
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
Украина может покупать боеприпасы у Балканских стран только через третьих лиц из-за внутреннего законодательства этих стран.
Общественные активисты адаптируют американский опыт поддержки ветеранов к украинским реалиям
В Украине будет внедрен американский опыт поддержки ветеранов войны.
Громкие взрывы в Мариуполе: уничтожен склад БК оккупантов
Склад боеприпасов российских оккупантов на северо-западе Мариуполя был уничтожен взрывами, сообщил советник городского головы Мариуполя.
Нардепа Мариковского будут судить по подозрению в недостоверном декларировании криптовалюты
Народный депутат Александр Мариковский предстанет перед судом за недостоверное декларирование в своей декларации активов в криптовалюте на сумму почти 25 миллионов гривен.
Подготовка повышения тарифов на электроэнергию не ведется - Минэнерго
Министерство энергетики Украины отрицает заявления о готовящемся повышении тарифов на электроэнергию и заявляет, что все подобные заявления являются фейковыми новостями, направленными на дестабилизацию общественных настроений.