Необычно мягкая погода в Европе после зимы сохранится в марте - Bloomberg

В начале марта в большей части Европы сохранится мягкая погода, что поможет сдерживать рост цен на энергоносители, хотя и является суровым напоминанием об изменении климата, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным метеорологов, опрошенных агентством Bloomberg, в первые две недели месяца на крупнейших рынках региона, от Великобритании до Франции и Германии, будет теплее, чем обычно. Однако во второй половине тенденция изменится в некоторых регионах.

"В общем, месяц должен показывать показатели выше средних на большей части континента, особенно в центральных и южных районах", - сказал Пол Пастелок из AccuWeather Inc.

За исключением нескольких недель, зима в Европе была не по сезону мягкой, что снизило спрос на отопление и способствовало снижению цен на электроэнергию и природный газ. Это помогло смягчить последствия энергетического кризиса в регионе, хотя спрос со стороны промышленности остается сдержанным, отмечает издание.

Хотя это может быть хорошо для счетов потребителей за электроэнергию, это еще один пример быстрого изменения климата, что способствует увеличению количества штормов и экстремальных погодных явлений, отмечает издание. Прошлый январь прошлого года был самым теплым за всю историю наблюдений относительно этого месяца, и эксперты прогнозируют, что 2024-й побьет самые жаркие температуры прошлого года.

В прошлом месяце 15 февраля средняя температура на северо-западе Европы поднялась до двузначного значения, превысив 30-летнюю норму на 8,5°C. В тот же день в Лондоне температура достигла максимума 17°C.

Значительно более холодная погода, скорее всего, будет ограничена Скандинавскими странами и северной Германией с середины марта, но существует риск того, что она может распространиться дальше на юг, по словам Эми Ходжсон, метеоролога из Atmocultural G2.

По словам синоптика, скорость ветра в южной Европе останется выше нормы, хотя на севере ее уровень будет ниже среднего.

В Германии, Франции и Великобритании в последние месяцы наблюдался рекордный уровень ежедневной выработки ветряной энергии, что снизило потребность в ископаемом топливе для производства электроэнергии. Рекордное производство солнечной энергии в Испании также способствовало снижению цен на энергоносители, отмечает издание.

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