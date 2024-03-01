Незвично м'яка погода у Європі після зими збережеться у березні - Bloomberg
Київ • УНН
М'яка погода на початку березня допоможе стримати зростання цін на енергоносії в Європі, слугуючи нагадуванням про наслідки зміни клімату.
На початку березня у більшій частині Європи збережеться м'яка погода, що допоможе стримувати зростання цін на енергоносії, хоч і є суворим нагадуванням про зміну клімату, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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За даними метеорологів, опитаних агентством Bloomberg, у перші два тижні місяця на найбільших ринках регіону, від Великої Британії до Франції та Німеччини, буде тепліше, ніж зазвичай. Однак у другій половині тенденція зміниться в деяких регіонах.
"Загалом, місяць має показувати вищі за середні показники на більшій частині континенту, особливо в центральних та південних районах", - сказав Пол Пастелок з AccuWeather Inc.
За винятком кількох тижнів, зима в Європі була не по сезону м'якою, що знизило попит на опалення та сприяло зниженню цін на електроенергію та природний газ. Це допомогло пом'якшити наслідки енергетичної кризи у регіоні, хоча попит з боку промисловості залишається стриманим, зазначає видання.
Хоча це може бути добре для рахунків споживачів за електроенергію, це ще один приклад швидкої зміни клімату, що сприяє збільшенню кількості штормів і екстремальних погодних явищ, зауважує видання. Січень минулого року був найтеплішим за всю історію спостережень щодо цього місяця, і експерти прогнозують, що 2024-й поб'є найспекотніші температури минулого року.
Минулого місяця 15 лютого середня температура на північному заході Європи піднялася до двозначного значення, перевищивши 30-річну норму на 8,5°C. У той же день у Лондоні температура досягла максимуму 17°C.
Значно холодніша погода, швидше за все, буде обмежена Скандинавськими країнами та північною Німеччиною з середини березня, але існує ризик того, що вона може поширитися далі на південь, за словами Емі Ходжсон, метеоролога з Atmocultural G2.
За словами синоптика, швидкість вітру в південній Європі залишиться вищою за норму, хоча на півночі її рівень буде нижчим за середній.
У Німеччині, Франції та Великій Британії в останні місяці спостерігався рекордний рівень щоденного вироблення вітряної енергії, що знизило потребу у викопному паливі для виробництва електроенергії. Рекордне виробництво сонячної енергії в Іспанії також сприяло зниженню цін на енергоносії, зазначає видання.
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