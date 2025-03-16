Погода 16 березня: в Україні знову панує мінлива весняна погода

Українці зустрічають 16 березня з неоднорідною синоптичною ситуацією: поки одні регіони насолоджуються весняним теплом, інші змушені ховатися під парасолями через дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

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Відтак, центральна частина країни, включаючи Київ, зустріне день із похмурим небом та температурою в межах +5…+7°C. Синоптики не прогнозують істотних опадів, але весняне сонце так і не проб’ється крізь щільні хмари.

У Львові також очікується хмарна погода з температурою +4…+6°C, однак дощі обійдуть місто стороною. Водночас у Дніпрі, Харкові, Донецьку та Луганську вже зранку слід готуватися до дощових періодів, температура тут підніметься до +10…+18°C.

На півдні України, зокрема в Одесі та Сімферополі повітря прогріється до +17…+19°C. В Одесі можливі короткочасні дощі, тоді як у Криму та Запорізькій області обійдеться без істотних опадів.

За прогнозами, така мінлива погода триватиме протягом наступних кількох днів. Уже з початку наступного тижня можливе потепління на заході, але дощі не відступатимуть.

Метеорологи рекомендують жителям України бути готовими до вологої погоди та різких змін температури. Зокрема, у тих, хто мешкає у східних та південних регіонах, варто мати при собі парасольки.

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