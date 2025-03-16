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Погода 16 березня: в Україні знову панує мінлива весняна погода

Київ • УНН

 • 29724 перегляди

В Україні 16 березня спостерігається неоднорідна погода. У центрі похмуро, на сході та півдні – дощі, а на півдні тепліше, до +19°C.

Погода 16 березня: в Україні знову панує мінлива весняна погода

Українці зустрічають 16 березня з неоднорідною синоптичною ситуацією: поки одні регіони насолоджуються весняним теплом, інші змушені ховатися під парасолями через дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

Відтак, центральна частина країни, включаючи Київ, зустріне день із похмурим небом та температурою в межах +5…+7°C. Синоптики не прогнозують істотних опадів, але весняне сонце так і не проб’ється крізь щільні хмари. 

У Львові також очікується хмарна погода з температурою +4…+6°C, однак дощі обійдуть місто стороною. Водночас у Дніпрі, Харкові, Донецьку та Луганську вже зранку слід готуватися до дощових періодів, температура тут підніметься до +10…+18°C. 

На півдні України, зокрема в Одесі та Сімферополі повітря прогріється до +17…+19°C. В Одесі можливі короткочасні дощі, тоді як у Криму та Запорізькій області обійдеться без істотних опадів. 

За прогнозами, така мінлива погода триватиме протягом наступних кількох днів. Уже з початку наступного тижня можливе потепління на заході, але дощі не відступатимуть. 

Метеорологи рекомендують жителям України бути готовими до вологої погоди та різких змін температури. Зокрема, у тих, хто мешкає у східних та південних регіонах, варто мати при собі парасольки. 

Примхи природи: чого очікувати від погоди в Україні 13 березня13.03.25, 06:34 • 19762 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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