Примхи природи: чого очікувати від погоди в Україні 13 березня
Київ • УНН
13 березня в Україні буде хмарно, можливі дощі через циклон з Польщі. Температура вдень коливатиметься від 14 до 22 градусів тепла, очікуються пориви вітру.
У четвер, 13 березня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду, можливі дощі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
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Як повідомляють синоптики, на погоду в Україні впливатиме циклон, центр якого вдень розташовуватиметься над Польщею, та пов’язані з ним атмосферні фронти. Територія України перебуватиме в теплому секторі цього циклону.
Денна температура повітря коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла. При цьому на півдні країни до 22°, в Карпатах 5-10° тепла.
Вдень атмосферний тиск відчутно падатиме, очікується вітряна погода - крім східних та більшості західних областей, пориви 15-20 м/с.
У Києві та області буде хмарно, можливий дощ. Температура вдень 16-18° тепла.
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