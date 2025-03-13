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Примхи природи: чого очікувати від погоди в Україні 13 березня

Київ • УНН

 • 19762 перегляди

13 березня в Україні буде хмарно, можливі дощі через циклон з Польщі. Температура вдень коливатиметься від 14 до 22 градусів тепла, очікуються пориви вітру.

Примхи природи: чого очікувати від погоди в Україні 13 березня

У четвер, 13 березня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду, можливі дощі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

Як повідомляють синоптики, на погоду в Україні впливатиме циклон, центр якого вдень розташовуватиметься над Польщею, та пов’язані з ним атмосферні фронти. Територія України перебуватиме в теплому секторі цього циклону.

Денна температура повітря коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла. При цьому на півдні країни до 22°, в Карпатах 5-10° тепла.

Вдень атмосферний тиск відчутно падатиме, очікується вітряна погода - крім східних та більшості західних областей, пориви 15-20 м/с.

У Києві та області буде хмарно, можливий дощ. Температура вдень 16-18° тепла.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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