Примхи природи: чого очікувати від погоди в Україні 13 березня

У четвер, 13 березня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду, можливі дощі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Як повідомляють синоптики, на погоду в Україні впливатиме циклон, центр якого вдень розташовуватиметься над Польщею, та пов’язані з ним атмосферні фронти. Територія України перебуватиме в теплому секторі цього циклону.

Денна температура повітря коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла. При цьому на півдні країни до 22°, в Карпатах 5-10° тепла.

Вдень атмосферний тиск відчутно падатиме, очікується вітряна погода - крім східних та більшості західних областей, пориви 15-20 м/с.

У Києві та області буде хмарно, можливий дощ. Температура вдень 16-18° тепла.

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