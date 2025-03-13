Причуды природы: чего ожидать от погоды в Украине 13 марта
Киев • УНН
13 марта в Украине будет облачно, возможны дожди из-за циклона из Польши. Температура днем будет колебаться от 14 до 22 градусов тепла, ожидаются порывы ветра.
В четверг, 13 марта в Украине синоптики прогнозируют облачную погоду, возможны дожди. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Детали
Как сообщают синоптики, на погоду в Украине будет влиять циклон, центр которого днем будет располагаться над Польшей, и связанные с ним атмосферные фронты. Территория Украины будет находиться в теплом секторе этого циклона.
Дневная температура воздуха будет колебаться от 14 до 19 градусов тепла. При этом на юге страны до 22°, в Карпатах 5-10° тепла.
Днем атмосферное давление ощутимо будет падать, ожидается ветреная погода - кроме восточных и большинства западных областей, порывы 15-20 м/с.
В Киеве и области будет облачно, возможен дождь. Температура днем 16-18° тепла.
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