13 марта: День драгоценностей, Международный день победы каждой девушки

Сегодня, 13 марта, все ценители ювелирных изделий могут присоединиться к празднованию Дня драгоценностей, пишет УНН.

Событие было основано в США, и довольно быстро стало популярным во многих странах мира.

Самые ранние из известных ювелирных изделий были созданы даже не представителями рода Homo sapiens, а неандертальцами, жившими в Европе. В частности, поэтому в Куэва-де-лос-Авионес, пещере на юго-восточном побережье Испании были найдены перфорированные бусины из мелких морских раковин, которые по мнению ученых были произведены 115 тысяч лет назад.

Сегодня ювелиры предлагают посетителям салонов широкий выбор драгоценностей, в том числе предоставляют возможность приобрести украшения на заказ.

В День драгоценностей не только дарят украшения, но и почитают ювелирных мастеров. Их работа - филигранная и творческая, поэтому создание украшений является процессом, заслуживающим уважения.

Также сегодня можно присоединиться к Международному дню победы каждой девушки.

Цель сегодняшнего события - повысить осведомленность о вызовах и неравенстве, с которыми сталкиваются многие девушки, а также признать их невероятный потенциал и устойчивость. Этот день призывает людей к действиям, направленным на поддержку девушек и молодых женщин в своих общинах, а также на продвижение гендерного равенства и прав женщин в глобальном масштабе.

Поклонники хорошего вина сегодня могут принять участие в мероприятиях по случаю Международного дня белого вина "Рислинг".

Рислинг - это сорт винограда, который известен своей способностью выражать терруар региона, в котором он выращивается, а это означает, что рислинговые вина из разных регионов могут иметь отличные и уникальные вкусы. Вино также характеризуется высокой кислотностью, что придает ему яркий и освежающий вкус, который хорошо сочетается с различными блюдами.

Дата празднования выбрана в честь первого письменного упоминания об этом сорте винограда. В старинном доме в Рюссельсхайме был найден счет-фактура для оплаты шести лоз Рислинга, посаженных на винограднике местной винодельни, датированный 13 марта 1435 года.

Еще сегодня День Кена - спутника куклы Барби.

Кукла Кен впервые была представлена широкой публике на игрушечной ярмарке в США 13 марта 1961 года.

Как парень Барби, Кен был постоянной фигурой в ее жизни, олицетворяя идеального партнера, который всегда рядом. Образ Кена эволюционировал вместе с Барби, превратившись из спутника домохозяйки 50-х в партнера сообразительной, самодостаточной бизнес-леди.

Также сегодня День меховых наушников. Именно 13 марта 1887 года американец Честер Гринвуд получил патент на свое изобретение.

Идея создания теплых наушников пришла к Честеру, когда ему было всего 15 лет. Мальчик шел домой с катка и закрывал уши руками из-за холодного ветра. Дома Честер нарисовал эскиз и сшил себе тепленькие наушники, в которых оказалось очень комфортно кататься на коньках.

Свой профессиональный праздник 13 марта отмечают сертифицированные диетологи-нутрициологи - медицинские работники, которые прошли строгую программу обучения и подготовки в области питания и диетологии. Они предоставляют научно обоснованные рекомендации по питанию и играют важную роль в профилактике и лечении хронических заболеваний, таких как ожирение, диабет и болезни сердца.

Еще 13 марта во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня осведомленности об эндометриозе - гинекологическом заболевании, которое характеризуется перемещением ткани матки (эндометрия) к другим органам, таким образом вызывая воспаление. Болезнь является основной причиной бесплодия.

По статистике, эндометриозом в мире страдают около 176 миллионов женщин.

По церковному календарю сегодня День памяти перенесения мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского.

Никифор был проповедником и богословом и был решительным противником иконоборцев. За это по приказу императора Никифора отправили в ссылку на остров Прокконис, где он и умер. Впоследствии его нетленные мощи были найдены и перенесены в Константинополь.

Именины 13 марта празднуют Никифор, Александр, Николай, Кристина.