Погода 16 марта: в Украине снова царит переменчивая весенняя погода

Украинцы встречают 16 марта с неоднородной синоптической ситуацией: пока одни регионы наслаждаются весенним теплом, другие вынуждены прятаться под зонтами из-за дождей. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

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Следовательно, центральная часть страны, включая Киев, встретит день с пасмурным небом и температурой в пределах +5…+7°C. Синоптики не прогнозируют существенных осадков, но весеннее солнце так и не пробьется сквозь плотные облака.

Во Львове также ожидается облачная погода с температурой +4…+6°C, однако дожди обойдут город стороной. В то же время в Днепре, Харькове, Донецке и Луганске уже с утра следует готовиться к дождливым периодам, температура здесь поднимется до +10…+18°C.

На юге Украины, в частности в Одессе и Симферополе, воздух прогреется до +17…+19°C. В Одессе возможны кратковременные дожди, тогда как в Крыму и Запорожской области обойдется без существенных осадков.

По прогнозам, такая переменчивая погода продлится в течение следующих нескольких дней. Уже с начала следующей недели возможно потепление на западе, но дожди не отступят.

Метеорологи рекомендуют жителям Украины быть готовыми к влажной погоде и резким изменениям температуры. В частности, тем, кто живет в восточных и южных регионах, стоит иметь при себе зонтики.

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