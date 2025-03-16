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Погода 16 марта: в Украине снова царит переменчивая весенняя погода

Киев • УНН

 • 29706 просмотра

В Украине 16 марта наблюдается неоднородная погода. В центре пасмурно, на востоке и юге – дожди, а на юге теплее, до +19°C.

Погода 16 марта: в Украине снова царит переменчивая весенняя погода

Украинцы встречают 16 марта с неоднородной синоптической ситуацией: пока одни регионы наслаждаются весенним теплом, другие вынуждены прятаться под зонтами из-за дождей. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

Следовательно, центральная часть страны, включая Киев, встретит день с пасмурным небом и температурой в пределах +5…+7°C. Синоптики не прогнозируют существенных осадков, но весеннее солнце так и не пробьется сквозь плотные облака. 

Во Львове также ожидается облачная погода с температурой +4…+6°C, однако дожди обойдут город стороной. В то же время в Днепре, Харькове, Донецке и Луганске уже с утра следует готовиться к дождливым периодам, температура здесь поднимется до +10…+18°C. 

На юге Украины, в частности в Одессе и Симферополе, воздух прогреется до +17…+19°C. В Одессе возможны кратковременные дожди, тогда как в Крыму и Запорожской области обойдется без существенных осадков. 

По прогнозам, такая переменчивая погода продлится в течение следующих нескольких дней. Уже с начала следующей недели возможно потепление на западе, но дожди не отступят. 

Метеорологи рекомендуют жителям Украины быть готовыми к влажной погоде и резким изменениям температуры. В частности, тем, кто живет в восточных и южных регионах, стоит иметь при себе зонтики. 

Причуды природы: чего ожидать от погоды в Украине 13 марта13.03.25, 06:34 • 19758 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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