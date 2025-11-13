Подих зими: синоптики прогнозують зниження температури

У четвер, 13 листопада, на більшості території України очікується зниження температурних показників. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

За інформацією синоптиків, тиск по території України зростатиме, формуючи поле підвищеного тиску.

- йдеться у повідомленні.

Таким чином у західних областях опадів вже не очікуємо, а ось у всіх інших областях залишкові процеси атмосферного фронту зумовлюватимуть випадання невеликих дощів

Також метеорологи звертають увагу водіїв та пішоходів на те, що у західних та місцями у північних областях очікуються тумани.

Повітряні потоки що надходитимуть з заходу та північного заходу приноситимуть прохолодіше повітря, відтак ... денні максимуми сягатимуть +5..+10 градусів