Подих зими: синоптики прогнозують зниження температури
Київ • УНН
13 листопада в Україні очікується зниження температури до +5..+10 градусів, тиск зростатиме. На заході без опадів, в інших областях невеликі дощі, місцями тумани.
У четвер, 13 листопада, на більшості території України очікується зниження температурних показників. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, тиск по території України зростатиме, формуючи поле підвищеного тиску.
Таким чином у західних областях опадів вже не очікуємо, а ось у всіх інших областях залишкові процеси атмосферного фронту зумовлюватимуть випадання невеликих дощів
Також метеорологи звертають увагу водіїв та пішоходів на те, що у західних та місцями у північних областях очікуються тумани.
Повітряні потоки що надходитимуть з заходу та північного заходу приноситимуть прохолодіше повітря, відтак ... денні максимуми сягатимуть +5..+10 градусів
У Києві та області у четвер буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря - 6-8°.
Міжнародний день сліпих та Всесвітній день доброти: що відзначають 13 листопада13.11.25, 06:30 • 3646 переглядiв