Міжнародний день сліпих та Всесвітній день доброти: що відзначають 13 листопада

13 листопада відзначають Міжнародний день сліпих, Всесвітній день юзабіліті, Всесвітній день доброти та День Святителя Іоана Золотоуста. Ці свята об'єднують людей навколо ідей лояльності, поваги та розвитку, нагадуючи про важливість рівних можливостей та доброти.