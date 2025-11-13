Міжнародний день сліпих та Всесвітній день доброти: що відзначають 13 листопада
Київ • УНН
13 листопада відзначають Міжнародний день сліпих, Всесвітній день юзабіліті, Всесвітній день доброти та День Святителя Іоана Золотоуста. Ці свята об'єднують людей навколо ідей лояльності, поваги та розвитку, нагадуючи про важливість рівних можливостей та доброти.
Сьогодні, 13 листопада, світ відзначає одразу декілька важливих свят – від духовних до технологічних. УНН пропонує підбірку із чотирьох свят сьогодення: кожне з них має свою історію та особливе значення, яке об’єднує людей навколо ідей лояльності, поваги та розвитку.
Міжнародний день сліпих
Міжнародний день сліпих відзначають щороку 13 листопада. Саме у цей день народився винахідник шрифту Брайля, Луї Брайля.
Це свято нагадує про важливість рівних можливостей для людей із порушенням зору. Його мета – привернути увагу до проблем незрячих і заохотити суспільство створювати безбар’єрне середовище
Всесвітній день юзабіліті
Всесвітній день юзабіліті відзначають у другий четвер листопада, аби підкреслити важливість зручності у використанні технологій, продуктів та послуг.
Свято започаткували у 2005 році за ініціативи Асоціації професіоналів з юзабіліті. Головна ідея свята - зробити світ зрозумілішим і доступнішим для всіх кінцевих користувачів.
Планування бюджету на різдвяні свята12.11.25, 13:09 • 71392 перегляди
Всесвітній день доброти
Всесвітній день доброти започаткували в 1998 році за ініціативи Всесвітнього руху доброти, який об’єднав волонтерів із різних країн.
Це свято закликає допомагати іншим , ділитися теплом а підтримкою. Символом свята є серце - як знак щирості та співчуття.
День Святителя Іоана Золотоуста
День Святителя Іоана Золотоуста, вшановує пам’ять одного з найвідоміших отців Церкви, архієпископа Константинопольського, який прославився як блискучий проповідник і богослав – саме тому, його прозвали "Золотоустим".
Його проповіді та молитви досі використовують у православному богослужінні. Іван Золотоустий був прикладом скромності, любові до людей і справедливості. У цей день віряни відвідують церкви, моляться та згадують про силу слова та мудрості.
В Україні розпочали вже понад 200 кримінальних проваджень щодо кліриків УПЦ (МП), серед фігурантів - 27 вищих чинів церкви10.11.25, 13:34 • 8276 переглядiв